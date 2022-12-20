Новосибирские власти запустили дроны для проверки качества уборки

Новосибирские власти запустили дроны для проверки качества уборки
20 Дек 2022, 10:50

Проверки качества уборки снега с кровель, козырьков и на придомовых территориях жилых домов в Новосибирской области начали проводиться при помощи квадрокоптеров. По данным властей, в Новосибирске обследовано более 100 кровель.

Государственная жилищная инспекция Новосибирской области совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области провели обследования 130 кровель домов при помощи квадракоптеров, сообщают в правительстве региона.

«Пролет дрона осуществлен по Ленинскому району города Новосибирска. Главной задачей вылета было обследование кровель, фасадов и подъездных козырьков многоквартирных домов на предмет очистки от наледи, снежных навесов и сосулек, — говорится в сообщении. — В ближайшее время пройдет еще несколько аэрообследований, сроки окончания зависят от погодных условий в городе Новосибирске».

Уборку снега во дворах и на магистралях обсудили и на оперативном совещании мэра Анатолия Локтя 20 декабря. Глава поручил усилить контроль работы управляющих организаций по уборке снега во дворах и предупреждению образования наледи и сосулек на карнизах и козырьках.

«Перестроить технологии»

Что касается уборки дорог, Анатолий Локоть потребовал «перестроить» технологии уборки.

«По прогнозам синоптиков, снег будет идти несколько суток. Я ставлю задачу перед департаментом перестроить свои технологии. Я больше не принимаю докладов о том, что мы не убираем днём, потому что техника создает пробки. Это неправильный подход. Пробки образуются оттого, что проехать затруднительно из-за снега. Поэтому уборкой нужно заниматься круглосуточно, в том числе в дневное время. Ночью можно заниматься вывозом снега, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Увеличьте количество привлечённой техники, прежде всего грузовиков для вывоза снега. По опыту предыдущих зим могу сказать, что пока количество вывезенного снега не соответствует объему выпавших осадков. Также не забывайте про тротуары, малоформатной техники у вас достаточно».

Всего на прошедшей неделе на уборку городских дорог в среднем за сутки выходило 383 единицы техники и 180 рабочих. Вывезено более 60 тысяч кубометров снега. Израсходовано около 450 тонн реагента, а также 3700 тонн противогололедных материалов.


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