Новосибирца лишили работы, и он пошел добровольцем по мобилизации. Семья осталась без выплат

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Житель Новосибирска лишился работы на заводе и поехал на «спецоперацию» добровольцем по мобилизации. Но его семья осталась без выплат и не получает даже начисляемого солдатского оклада, который оказался менее 30 тыс. рублей. Минобороны просило журналистов не публиковать эту информацию.

В сентябре жителя Новосибирска Александра принудительно отправили в отпуск на стрелочном заводе, «потому что работы не было», рассказала сайту НГС его жена Наталья. В семье двое детей, супруги жили от зарплаты до зарплаты, но «не нищенствовали». Но после потери работы мужчина решил устроиться на шахту в кузбасском Междуреченске.



«Уехал туда, начал оформлять документы и проходить медкомиссию, и тут со стрелочного [завода] мужу позвонили, <…> что пришла повестка и нужно явиться в военкомат. Муж прятаться не стал и вернулся», — сказала его жена.



В военкомате сообщили, что пока мужчину призывать не собираются, но предложили ему подписать контракт. Он сам родился в Луганской области и даже имел опыт службы в «народной милиции ЛНР», к тому же за месяц финансовая ситуация в семье «стремительно ухудшалась». 27 октября он подписал контракт, и утром 2 ноября улетел из Новосибирска вместе с другими «добровольцами».

Наталья осталась в городе с детьми 13 лет и года, она в декрете. Муж оставил ей свою карточку, но деньги не пришли ни в ноябре, ни в декабре.

В личном кабинете Александра отображались начисленные и якобы выплаченные ему суммы, но это были совсем не те деньги, которые обещали добровольцам, пишет издание. «В военной части мне объяснили, что военная часть оплачивает оклад и воинское звание, у моего мужа — рядовой. <…> За четыре дня октября ему начислили 4 тысячи 770 рублей с копейками, за ноябрь, полный отработанный месяц, — 26 тысяч 840 рублей. <…> Мне объяснили, что в расчетном листе отображаются только те начисления, которые платит военная часть. А всё остальное — с какого-то полевого банка»

Что за «полевой банк», женщине не объяснили. Более того, даже этих маленьких начислений она не видела: «Как мне объяснили в военной части, ввиду большого объема работы расчетный центр не справляется. Но я же детям не скажу: расчетный центр не справляется, давайте не будем кушать».



На горячей линии Миноборонны вопросы Натальи остались без ответа. «Самый быстрый ответ мне пришел от президента, что они спустили мое обращение на местный уровень <…> и из министерства труда и соцразвития ответили, что они всем этим занимаются, но добровольцам не положено никаких выплат», — добавила она.

При этом в начале ноября Путин подписал федеральный закон, приравнивающий «добровольцев» к прочим военнослужащим.

Доход женщины — 26,5 тыс. рублей (декретные и пособие на старшего сына). Комната в общежитии обходится в 7 тыс. рублей, плюс коммунальные платежи. Также женщина должна в месяц выплачивать 21 тыс. рублей по двух кредитам в банке ВТБ. Там ей отказались предоставить кредитные каникулы, несмотря на мобилизацию супруга. В других льготах ей тоже отказали: «Я обращалась в соцзащиту, за компенсацией на услуги ЖКХ. Там мне вообще ответили, что мне ничего не положено, мой муж получает зарплату».



Единственная помощь, которую она получила за прошедшие 2,5 месяца — это адресное пособие от администрации Первомайского района Новосибирска. 10 тыс. рублей на покупку зимней одежды для дочки.

