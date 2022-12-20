Сданные омичами деньги на капремонт вдруг закончились

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Сданные омичами деньги на капремонт вдруг закончились
20 Дек 2022, 10:56

В Омской области кончились средства на капитальный ремонт многоквартирных домов, на который власти собирают с жителей. В регионе смогли отремонтировать только 6% от запланированного

«В регионе отремонтировано 6% от числа запланированных домов, средства, необходимые для ремонта оставшихся, в бюджете регионального фонда капремонта отсутствуют. Вопрос расселения свыше 200 аварийных домов, не включенных в региональную программу, остался без внимания уполномоченных органов», — говорится в сообщении сибирского управления Генпрокуратуры РФ по итогам форума, который провел в Омской области заместителей генерального прокурора Дмитрий Демешин.

Демешин отметил, что собрание организовали после визита генпрокурора РФ Игоря Краснова, во время которого «вскрыты серьезные проблемы, имеющиеся в области».

Капремонт многоквартирных домов в Омской области ведет правительственный «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». По данным отчетности фонда на 1 декабря 2022 года, общий объем собранных средств превысил 10,1 млрд рублей, а израсходовано уже 9,92 млрд.

При этом в 2022 году власти повысили минимальный размер вноса на капремонт с 1 кв. метра жилплощади с 6,7 рубля сразу до 11,43 рубля (на 70,5%).

Если верить отчету фонда на 30 ноября 2022 года, то собираемость в регионе в среднем составила около 88%. Деньги хуже сдают жители сельских районов.


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