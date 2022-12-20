Власти открыли только 4 из 62 запланированных объектов здравоохранения в Омской области

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В Омской области сорваны так называемые «национальные проекты». Власти смогли ввести в эксплуатацию только четыре из 62 запланированных объектов здравоохранения. В Новосибирской области сдадут меньше половины от планировавшихся фельдшерско-акушерских пунктов.

«Сорвана реализация мероприятий нацпроектов, в рамках которых не завершено строительство восьми школ и детских садов, сроки их ввода в эксплуатацию истекли», — говорится в сообщении сибирского управления Генпрокуратуры РФ по итогам форума, который провел в Омской области заместителей генерального прокурора Дмитрий Демешин.

Более того, из запланированных к строительству 62 объектов здравоохранения в эксплуатацию введены лишь четыре, добавили в ведомстве.

Укомплектованность врачами в Омской области составляет лишь 91,7%. В образовательных учреждениях не хватает свыше 900 педагогов.



Проблемы есть и в других регионах. В Новосибирской области в 2022 году планировалось ввести в эксплуатацию 46 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), но, как признал министр строительства региона Алексей Колмаков на сессии заксобрания, будут открыты только 21 (пока введено лишь 18).