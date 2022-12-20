Нечистоты 10 дней заливают улицы Новосибирска

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Нечистоты затапливают улицы Новосибирска около городского зоопарка. Люди жалуются на запах и невозможность пройти — при сливе в канализационной реке можно плавать, а когда она замерзает, то прекращается в каток. Ситуацию проверяет прокуратура, сообщили Тайге.инфо в ведомстве.

О разливах нечистот пользователь сообщил в паблик АСТ-54, приложив видео с «рекой». «Вот так заливает, прорвало канализацию на Стасова. Вот тут вот забор зоопарка», — показывает на видео автор ролика.



Отмечается, что здание, где работает автор, стоит «на территории очага». К нему невозможно подъехать — либо стоит огромная лужа, либо она же превращается в каток.

Автор поста говорит, что на жалобы администрация, МЧС не отвечают.

Изданию Mash директор «Сибирского центра новых технологий» рассказал, что месиво течет уже десятый день — насосы не помогают. Грязь проникла в производственный цех и испортила сырье, использовать его больше нельзя.

В происшествии винят мясокомбинат СПК. Там пояснили, что колодец сломался, поэтому поток бежит не по трубам, а разливается. Проблему обещают решить.

В прокуратуре Тайге.инфо сообщили, что по озвученным фактам организована проверка.