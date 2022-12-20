СК начал проверку отключения тысяч жителей Слюдянки от тепла

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Серьезная коммунальная авария произошла в городе Слюдянка Иркутской области. Без отопления оказались около 5 тыс. жителей - это чуть менее трети от общей численности населения.

Теплотрассу прорвало в Слюдянке на Байкале. Без отопления остались 137 домов, в которых проживают около 5 тыс. человек, сообщили в региональном правительстве 20 декабря (всего, по последним данным, в городе живет около 18 тыс. человек).

Также под отключение попали три школы, четыре детских сада и центральная районная больница.

«Температура наружного воздуха минус 12 градусов. В квартирах — плюс 15−19 градусов», — утверждают в обладминистрации.

В городе введен режим ЧС.

Следственный комитет начал проверку по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.