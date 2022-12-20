Прокуратура объявила предостережения главам районных администраций Новосибирска из-за снега

© Кирилл Канин

В связи с обильным снегопадом в Новосибирске по поручению прокурора региона Александра Бучмана организованы межведомственные совещания. Ведомство объявило предостережения дорожникам и чиновникам.

«Руководителям 15 дорожно-эксплуатационных организаций и главам 8 районов города объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения при организации работ по очистке дорог от снега и наледи», — говорится в сообщении ведомства.



Проверки исполнения законодательства и исполнение требований прокуратуры взяты под контроль прокурором области, отметили в прокуратуре.

По данным на 16:30 20 декабря пробки в Новосибирске составляют 6 баллов, при этом серьезное замедление движение наблюдается на Красном проспекте, Октябрьской магистрали, Кирова, проспекте Димитрова, Ипподромской магистрали, Большевистской, Орджоникидзе, Фрунзе, Каменской, Ядринцевской

Утром 20 декабря мэр Анатолий Локоть провел совещание, где потребовал «перестроить» технологии уборки.

«По прогнозам синоптиков, снег будет идти несколько суток. Я ставлю задачу перед департаментом перестроить свои технологии. Я больше не принимаю докладов о том, что мы не убираем днём, потому что техника создает пробки. Это неправильный подход. Пробки образуются оттого, что проехать затруднительно из-за снега. Поэтому уборкой нужно заниматься круглосуточно, в том числе в дневное время. Ночью можно заниматься вывозом снега, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Увеличьте количество привлечённой техники, прежде всего грузовиков для вывоза снега. По опыту предыдущих зим могу сказать, что пока количество вывезенного снега не соответствует объему выпавших осадков. Также не забывайте про тротуары, малоформатной техники у вас достаточно».

Всего на прошедшей неделе на уборку городских дорог в среднем за сутки выходило 383 единицы техники и 180 рабочих. Вывезено более 60 тысяч кубометров снега. Израсходовано около 450 тонн реагента, а также 3700 тонн противогололедных материалов.