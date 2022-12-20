Семья отсудила 4 млн у читинской больницы за выпавшего из окна мальчика

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Семья мальчика, погибшего в Краевой детской клинической больнице Забайкалья, смогла добиться компенсации. Ответственный медик отделался годом ограничения свободы.

Центральный районный суд Читы обязал Краевую детскую клиническую больницу выплатить 4 млн рублей родителям, брату и сестрам шестилетнего мальчика, который погиб в медицинском учреждении. Об этом Тайге. инфо сообщил проект по оказанию юридической помощи пострадавшим от врачебных ошибок"Юраптека".



«Трагедия произошла в феврале 2021 года. Медсестра офтальмологического отделения Краевого ДКБ Иветта Хаматханова не следила за перемещениями пациентов во время тихого часа, — рассказали юристы. — В результате шестилетний мальчик беспрепятственно проник в „бытовку“, где забрался на подоконник и выпал из окна третьего этажа. Ребенок получил тяжелые травмы и через несколько дней скончался».

Во время следствия медсестра уволилась из больницы, вину она не признала и не извинилась перед родителями погибшего. Суд признал ее виновной в причинении причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК) и приговорил к году ограничения свободы.