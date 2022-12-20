Прокуратура требует вернуть в собственность РФ участок в центре Красноярска и взыскать неосновательное обогащение в 290 млн рублей

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Прокуратура Красноярского края обратилась в суд с требованием изъять из незаконного владения территорию бывшего Комбайнового завода, которая ныне застраивается. Через арбитраж ведомство пытается взыскать и незаконное обогащение на сумму почти 290 млн рублей. Участок в самом центре города осваивает компания известного застройщика Владимира Егорова.

15 декабря 2022 года в Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление от прокуратуры в интересах РФ к ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик Жилой комплекс «Новоостровский» об истребовании из незаконного владения 58 земельных участков, прекращении права собственности на земельные участки и о взыскании неосновательного обогащения



Как уточнили в краевой прокуратуре, проверка показала, что территория (658 тыс. кв. м) бывшего Комбайнового завода на улице Профсоюзов, д. 3, является федеральной собственностью. Однако муниципалитет передал ее в собственность без согласия правообладателя.

«Истец указывает, что земельные участки были образованы путем расформирования одного земельного участка, который изначально был предоставлен предприятию федерального уровня собственности и на момент разграничения государственной собственности на землю предприятие существовало, поэтому земельный участок нельзя отнести к неразграниченным землям, и с момента введения Земельного кодекса Российской Федерации участок перешел в собственность Российской Федерации. Следовательно, только государство в лице уполномоченных органов, являясь собственником, могло принимать решения о распоряжении земельным участком», — поясняется на сайте арбитража.

В последующем право собственности перешло к ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик Жилой комплекс «Новоостровский», которые возводят на территории крупные жилые комплексы без учета необходимости строительства объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады и прочего), отметили в надзорном ведомстве.

ООО «Специализированный застройщик Жилой комплекс «Новоостровский» и ООО «Новоостровский» принадлежат известному красноярскому застройщику, руководителю компании «Сибиряк» Владимиру Егорову.

Краевая прокуратура не только хочет истребовать территорию из «незаконного владения», но взыскать неосновательное обогащение на сумму почти 290 млн рублей.

Как напоминают «Дела.ру», до 2013 года спорная территория принадлежала городу, а затем была продана арендатору, ОАО «Красноярский завод комбайнов» (входившему в концерн «Тракторные заводы»), за символическую цену в 25,4 млн рублей при кадастровой стоимости в 1,1 млрд рублей.

«Территория завода находилась у АО „Красноярский завод комбайнов“ с 1997 года, арендодателем была администрация Красноярска. Изначально это было земельное управление, затем департамент муниципального имущества и земельных отношений. Далее территория комбайнового завода была разделена на несколько участков — три участка. В 2012 году завод обратился в департамент муниципального имущества с заявлением о предоставлении участка в собственность за плату, но в этом ему было отказано. Затем, во исполнение решения арбитража 2012 года, были заключены договоры купли-продажи по цене, которая была актуальна на момент подачи заявления», — рассказала начальник отдела землеустройства департамента муниципального имущества и земельных отношений Наталья Киселева.

В 2015 и 2016 году новый собственник выставлял площадку завода на продажу, и уже тогда купить ее собирался «Сибиряк», осуществить сделку удалось, правда, чуть позже.