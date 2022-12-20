Начальник новосибирского областного Центра организации дорожного движения задержан

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Начальник новосибирского областного Центра организации дорожного движения задержан
20 Дек 2022, 14:34

Начальник новосибирского областного Центра организации дорожного движения задержан. Его подозревают в получении крупной взятки.

Начальник ГКУ «Центр организации дорожного движения» Вячеслав Трещев задержан. Об этом сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 20 декабря.

«19 декабря фигурант, находясь в доме по месту своего проживания, незаконно получил от предпринимателя часть взятки в виде денег в сумме 1,2 млн рублей в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки лично в особо крупном размере). Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Трещев был назначен директором госучреждения в 2021 году. «Центр организации дорожного движения» принадлежит региональному правительству.

Некоторое время Вячеслав Трещев был командиром отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУВД по Новосибирской области (подразделение было ликвидировано во время реформы органов в 2012 году).

По данным «Прецедента», дело связано со взяткой за обеспечение побед ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП „Интервал“» в электронных аукционах на оказание услуг по поставке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Новосибирской области.

На сайте госзакупок сказано, что «Центр организации дорожного движения» в 2022 году заключил не менее 11 контрактов на поставку систем с «НПП „Интервал“» на 29 млн рублей. Со «Стройиндустрией» было подписано два контракта почти на 70 млн рублей.

Новосибирская фирма «Интервал», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Андрею Рымбекову. Кемеровская «Стройиндустрия» — Александру Шлейгеру.


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