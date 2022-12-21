Двое маленьких детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Новосибирске

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Двое маленьких детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Новосибирске
21 Дек 2022, 05:51

Двое детей 1 и 2 лет погибли при пожаре в Новосибирске. Детей могли оставить со знакомой, которая почему-то ушла. Прокуратура начала проверку семьи.

Пожар, унесший жизни двоих маленьких детей, произошел 20 декабря в Первомайском районе Новосибирска в квартире на первом этаже пятиэтажки. Скончались дети 1 и 2 лет.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Первомайского района Игорь Пуцын.

«Прокуратура проверит условия, в которых проживали и воспитывались несовершеннолетние, даст оценку деятельности всех заинтересованных служб, ответственных за проведение профилактической работы», — рассказали в ведомстве.

Паблик «Моя Первомайка» пишет, что семья поселилась в доме недавно в арендованной квартире. В момент происшествия родители якобы были на работе, а детей оставили со знакомой, которая по какой-то причине ушла.


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