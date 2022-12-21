Задержанного владельца новосибирской «Подземки» отпустили

© vk.com/aginter
Задержанного владельца новосибирской «Подземки» отпустили
21 Дек 2022, 08:00

Сотрудники полиции в штатском задержали директора новосибирского лофт-парка «Подземка». Ранее там отменили несколько концертов по доносу председателя областного «Совета отцов» Сергея Майорова, которого «Единая Россия» обвиняла в скупке голосов на выборах.

Учредителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера задержали вечером 20 декабря. Его в наручниках увели с работы люди в штатском, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. По словам источника Тайги.инфо, знакомого с ситуацией, это были сотрудники МВД.

В полиции редакции сообщили, что уточняют информацию.

21 декабря знакомый Гинтера рассказал Тайге.инфо, что бизнесмена уже отпустили. Но причины задержания по-прежнему неизвестны.

Сам Гинтер не стал комментировать «Сиб.фм» причины задержания, но подчеркнул, что больше интереса силовиков к нему не предвидится: «Все хорошо. Просто получилось, что они как-то неожиданно пришли, поэтому такая история получилась. Я бы не хотел ничего комментировать, но всё окей, я в рабочем строю».

«Подземка» — одно из немногих независимых пространств Новосибирска, где еще пытаются проводить концерты. Например, в декабре там выступила группа «Заточка». Но в то же время после доноса председателя областного «Совета отцов» Сергея Майорова там отменили концерт молодежной группы «Полматери» и певицы HOFMANNITA.

В «Подземке» и прежде вынужденно отменяли некоторые культурные события после вмешательства силовиков.

Сергей Майоров баллотировался в горсовет в 2020 году как самовыдвиженец, но считался провластным кандидатом, и проиграл представительнице независимой коалиции «Новосибирск 2020» Хельге Пироговой. В 2015-м он также пытался избраться, но даже единороссы публично обвинили его в скупке голосов. Сейчас он постит Z-символику на своей странице во «ВКонтакте», а также оскорбляет уехавшив из РФ.


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