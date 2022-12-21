Уголовное дело об убийстве возбуждено после гибели двух детей при пожаре в Новосибирске

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Уголовное дело об убийстве возбуждено после гибели двух детей при пожаре в Новосибирске
21 Дек 2022, 08:12

СК возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели на пожаре двух детей, оставленных без присмотра в Новосибирске.

Следователи возбудили после гибели на пожаре детей 1 и 2 лет в Первомайском районе по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних).

«По данным следствия, днем 20 декабря в Первомайском районе города Новосибирск, произошло возгорание квартиры в многоэтажном доме. Установлено, что при пожаре погибли двухлетний мальчик и годовалая девочка. По предварительным данным, дети были оставлены одни без присмотра», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пока не комментируют, почему дети находились одни. Представители СК и других органов работают на месте происшествия, ведутся допросы, в том числе родителей.

Изъяты предметы и образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания.

Также назначена судебная экспертиза для установления причин смерти детей.

Ранее проверку начала и прокуратура. Паблик «Моя Первомайка» пишет, что семья недавно поселилась в доме. В момент происшествия родители якобы были на работе, а за детьми должна была присмотреть знакомая, которая по какой-то причине оставила их одних. Впрочем, пока эта версия официально не подтверждена. 


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