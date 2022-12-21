Сгоревший в мае красноярский город остался без воды в декабре

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Сгоревший в мае красноярский город остался без воды в декабре
21 Дек 2022, 09:11

Коммунальная авария произошла в Уяре Красноярского края. Город, горевший во время майских пожаров, временно остался без воды.

Жители Уяра остались без холодной воды на три дня. В ночь на 18 декабря в городе произошел прорыв водопровода, сообщили в мэрии.

«Утром 18 декабря были проведены земляные работы в месте обнаруженного порыва и устранены отверстия в трубе, образовавшиеся по причине большого износа сетей, после чего был включен насос на скважине (для подачи воды в город). Однако после нескольких часов работы насоса вода так и не поступила на очистные сооружения. Предположительная причина — выход из строя насоса (износ крыльчаток)», — отметили в администраци.

Глубинный насос купили в Красноярске только 19 декабря. Но привезли его лишь вечером «по причине пробки, образовавшейся в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге „Сибирь“». Более того, как признали в мэрии «установка нового насоса, его запуск, заполнение водопровода результатов не принесли — вода на очистные сооружения так и не поступила».

​В итоге 20 декабря нашли новое повреждение труб. Чиновники предполагали, что 21 декабря вода поступит в город. В минЖКХ края уверяют, что водоснабжение уже восстановлено.

О проблемах с отоплением и горячим водоснабжением не сообщалось.

Напомним, что в мае Уяр серьезно пострадал от пожаров, перекинувшихся на жилье во многих населенных пунктах Красноярского края. В городе было уничтожено 233 дома.

В начале мая в Красноярском крае огонь охватил 60 населенных пунктов. Было уничтожено 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений, погибли 8 человек. Губернатор-единоросс Александр Усс утверждал, что основной причиной пожаров стали аварии на объектах электроснабжения из-за шквалистого ветра: перехлест проводов, падение деревьев, искрение.

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