Забайкальский военный получил условное за издевательства над сослуживцами и избиения

Военнослужащий признан виновным в издевательствах над сослуживцами в Забайкальском крае. Он получил условный срок.

Борзинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового запаса Арсена Зульфиева. Его обвиняли по пункту «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с применением насилия), говорится в карточке дела.

«Недовольный нарушением воинской дисциплины со стороны троих военнослужащих, Зульфиев нанес несколько ударов кулаком в область плеча одного из них, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. — Кроме этого, после наступления времени, предназначенного для сна и отдыха, рядовой заставил военнослужащих приседать, отжиматься от пола и ползать по кругу».

Во время этих упражнений Зульфиев продолжил избивать военнослужащих: одного — в грудь, второго — ногой в бедро, третьего — в плечо.

Зульфиев приговорен к 3 годам и 3 месяцам колонии условно.