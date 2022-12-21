«Люди чуть ли не сутками стоят в очереди за топливом»: дефицит угля образовался в Туве в разгар зимы

© тг-канал Владислава Ховалыга

«Тувинская горнорудная компания» сократила отгрузки угля потребителям на внутренний рынок. Там объясняют складывающийся в республике дефицит сложной эпидситуацией. Власти на фоне огромных очередей за топливом решили запретить его вывоз за пределы региона.

О недостаточности отгрузок угля внутренним потребителям со стороны ООО «Тувинская горнорудная компания» сообщил глава республики Владислав Ховалыг.



«Топливные склады не могут вывезти уголь для продажи в выходные и праздничные дни. Руководство предприятия ссылается на эпидситуацию. С их слов около 20−30 экскаваторщиков и прочих работников заболели и заменить их некому. В итоге, люди чуть ли не сутками стоят в очереди за покупкой топлива», — заявил Ховалыг.

Глава провел заседание оперативного штаба, действующего в рамках «обеспечения указа президента РФ по базовому уровню готовности». Нехватка угля в разгар отопительного сезона может повлечь возникновение ЧС и угрозу жизни населения.

По итогам было принято решение о приостановке отгрузки каменного угля за пределы республики до особого распоряжения, также организации приоритетной отгрузки угля топливным складам республики и работы по заключению договоров поставки с бюджетными учреждениями Тувы на 2023 год

ООО «Тувинская горнорудная компания» зарегистрирована на кипрское «Компания Вукелич Лимитед». Выручка в 2021 году составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 222 млн. Согласно сервису Rusprofile, у компании было более 200 госконтрактов, в том числе с «Востсибуглесбыт» («Иркутсэнерго») и со структурами МВД.

В начале 2022 года в Туве уже вводили ограничения на вывоз из республики угля, добываемого на Каа-Хемском и Чаданском разрезах. С помощью этой меры власти республики пытались не допустить перебоев в обеспечении углем собственных потребителей, включая бюджетные организации и население.

Нехватка угля возникла из-за ажиотажного спроса, вызванного ростом цен на него. В соседней Хакасии цена за тонну с декабря поднялась до 3700 рублей — на 1,5 тысячи дороже отпускной стоимости угля Каа-Хемского и Чаданского разрезов. Тогда активизировались скупщики.