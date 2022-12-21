Следственный комитет проверяет закрытие самого северного трамвая страны в Усть-Илимске

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Следственный комитет начал проверку после сообщений о закрытии трамвая в Усть-Илимске в Иркутской области. К главе ведомства записали обращение местные жители, назвавшие ситуацию катастрофой. Мэр города Анна Щекина уже заявила, что трамвай принадлежит частной компании и администрация города не может повлиять на деятельность собственника, к тому же инфраструктура требует огромных вложений. Владелец связан с «Группой Илим», которая занимается производством лесоматериалов и целлюлозы в Усть-Илимске, и является одним из лидеров в этой области в России.

Жители Усть-Илимска записали видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Они сообщили о планирующемся закрытии самого северного трамвая страны, отметив, что трамваем пользуются пенсионеры, дачники, сотрудники градостроительного предприятия. Это «самый дешевый, комфортный, быстрый и доступный вид транспорта», подчеркивается в обращении.

«Разрушение трамвайной линии — это преступление против нашего города, нарушение конституционных прав граждан, это настоящая катастрофа для всего Усть-Илимска. Никакие автобусы вместо трамваев нас не устраивают. Александр Иванович, город Усть-Илимск просит вас и Следственный комитет срочно вмешаться и не допустить закрытие нашего трамвая. А разрушителей трамвайной линии просим привлечь к ответственности», — заявили жители.

Как сообщили в региональном СК, по этому факту следственным отделом по Усть-Илимску организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий).

Трамвай принадлежит частной компании

Мэр города Анна Щекина в тг-канале уже высказалась о ситуации. По ее словам, трамвай и вся инфраструктура принадлежит филиалу ООО «Финтранс ГЛ».

ООО «Финтранс ГЛ» — транспортно-логистическая компания, основанная в 1998 году и специализирующаяся на предоставлении услуг по экспедированию грузов и грузоперевозкам различными видами транспорта. Учредителем компании, по открытым данным, является АО «Группа Илим» — один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России. По данным «Контур-Фокус», выручка «Финтранс ГЛ» в 2021 году составила 8 млрд рублей, чистый убыток — 214,5 млн.

В 1992 году «Илим» основало ЗАО «Финцелл», среди учредителей которого был бывший премьер-министр, глава партии «Единая Россия» и первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Сейчас в ее состав входят три крупнейших целлюлозно-бумажных комбината, два современных гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум».

Щекина отметила, что изначально скоростной трамвай создавался прежде всего для перевозки сотрудников на промплощадку ЛПК и «все это время был специализированным служебным транспортом, а никак не общественным».

«Мы связывались с собственником по вопросу закрытия трамвайной линии. Ситуация непростая. Многие объекты инфраструктуры трамвайной линии не ремонтировались с момента ввода в эксплуатацию, а это 1987 год. Поэтому сейчас не могут быть обеспечены условия для комфортной и безопасной перевозки работников на промплощадку, — написала чиновница. — Для ремонта и поддержания всей инфраструктуры требуются значительные финансовые вложения, исчисляемые не одним миллиардом рублей».

Принято решение о замене трамваев на автобусы для доставки сотрудников на промплощадку.

«Администрация города по закону не может влиять на деятельность собственника и даже по желанию многих горожан отменить его решение о закрытии трамвайной линии», — добавила Щекина.

Лучший в России

В 2001 году иностранная делегация назвала трамвай в Усть-Илимске лучшим в России. Профессионалы из стран Европы, США и Австралии посетили 113 городов России, и более всего их удивил именно скоростной трамвай Усть-Илимска, писала тогда «Восточно-Сибирская правда». В публикации отмечалось, что «в отличном состоянии содержатся пути, контактная сеть, что позволяет развивать хорошую скорость на всем 30- километровом участке от города

до промплощадки — ЛПК и ТЭЦ».

«У нас в эксплуатации находится 71 трамвай уральского завода, — говорил начальник управления Геннадий Дьячков в 2001 году. — Работаем мы в режиме метро: в часы пик (утром и вечером) интервал движения экспресс-вагонов — 3−4 минуты. В основном перевозим работников целлюлозного завода, Усть-Илимской ТЭЦ и других предприятий, с которыми заключаем договоры. У них проезд бесплатный. А в городской черте стоимость билета 5 рублей. Каждые сутки пассажиро-поток составляет не менее восьми тысяч человек».

При этом почти 20 лет назад журналисты подчеркивали, что устьилимцы всегда считали, что трамвайная линия проложена неудачно, потому что она минует главную часть правобережного города, захватывая лишь северную зону. И воспользоваться удобным видом транспорта можно только для поездки на работу и обратно, и до остановок тоже не близко.