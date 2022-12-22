Школы и детсады забирают у муниципальной власти. Как голосовали сибирские депутаты Госдумы
Госдума РФ одобрила закон, по которому региональные власти могут получить контроль над детскими садами и школами. Сейчас это относится к полномочиям муниципальной власти. В Красноярском крае один из районов уже выступил против.
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям забрать в свое ведение муниципальные школы и детсады. Под документом при внесении подписались представители всех фракций.
«Основные проблемы учебных заведений — нехватка учителей и состояние самих школ — связаны с тем, что многие муниципалитеты не в состоянии решить эти вопросы, — уверяет спикер Госдумы Вячеслав Володин („ЕР“). — У них нет средств ни на ремонт и закупку оборудования, ни на создание системы стимулов, которые могли бы привлечь учителей и их семьи приезжать работать в села, малые города. А между тем у нас из почти 40 тыс. школ 56% находятся в сельских районах».
При этом дошкольное и среднее образование — это практически последние крупные по бюджетным затратам полномочия, сохранившиеся у муниципальных властей.
В третьем чтении за документ проголосовали 403 депутата. Противников и воздержавшихся не было.
Тайга.инфо рассказывает, как голосовали сибирские депутаты Госдумы от «Единой России» по вопросу об очередном лишении полномочий местной власти.
Новосибирская область:
Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев, Олег Иванинский, а также Александр Жуков, который представляет и Омскую область — за.
Омская область:
Оксана Фадина — за.
Игорь Антропенко — не голосовал.
Томская и Кемеровская области (как самая большая территориальная группа единороссов, включая округа):
Александр Максимов, Антон Горелкин, Вячеслав Петров, Вероника Власова, Дмитрий Исламов, Владимир Самокиш, Татьяна Соломатина, Павел Федяев и Михаил Киселёв — за.
Олег Матвейчев — не голосовал.
Алтайский край:
Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор и Владимир Шаманов, который также представляет Республику Алтай — за.
Республика Алтай:
Роман Птицын — за.
Красноярский край:
Александр Дроздов, Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Алексей Веллер, а также Шолбан Кара-оол, который представляет еще и Туву с Хакасией — за.
Артур Чилингаров — не голосовал.
Хакасия:
Сергей Сокол — не голосовал.
Тува:
Айдын Сарыглар — за.
Иркутская область:
Сергей Тен, Антон Красноштанов, Александр Якубовский Мария Василькова — за.
Бурятия:
Вячеслав Дамдинцурунов, Николай Будуев — за.
Забайкалье:
Александр Скачков, Андрей Гурулёв — за.
Кроме того, законопроект поддержал, например, новосибирский депутат от КПРФ Ренат Сулейманов, хотя мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) последовательно выступал против передачи региону полномочий в сфере образования. «За» голосовал и новосибирец Александр Аксёненко («СРПЗП»), и томский депутат, глава комитета по местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР).
Мэр Новосибирска еще в 2018 году критиковал возможную передачу полномочий в образовании, сравнивая инициативу с ухудшением состояния здравоохранения после того, как его передали на региональный уровень: «Сокращение первичного звена учреждений на местах, особенно в сельских поселениях, снизило доступность медицины для населения. И даже в крупных городах, в Новосибирске, мы чувствуем, что поликлиническое звено выпадает из первоочередного внимания региональных властей. Очередей меньше не стало, проблема кадров не решена, качество обслуживания вызывает массовые нарекания».
Законопроект, в частности, официально поддержали заксобрания Новосибирской области, Алтайского и Красноярского краев.
Против федерального закона уже выступили депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, пишет «Ъ». «Мы опасаемся потери управляемости этими учреждениями [образования], учитывая особенности нашего муниципального образования: отдаленность, разбросанность, труднодоступность поселков от центров поселений и района. Транспортная логистика на территории района очень сложная, в основном осуществляется авиационное сообщение с большинством поселений и поселков», — говорится в обращении таймырских депутатов.
Муниципальные власти Таймыра опасаются закрытия сельских и малокомлектных школ, как это происходило с медучреждениями после передачи полномочий на региональный уровень. Главы комитетов по образованию и развитию северных территорий красноярского заксобрания Вера Оськина и Людмила Магомедова в беседе с «Коммерсантом» не увидели необходимости в дальнейшей централизации полномочий (хотя официально заксобрание дало положительный отзыв на закон).