Школы и детсады забирают у муниципальной власти. Как голосовали сибирские депутаты Госдумы

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Госдума РФ одобрила закон, по которому региональные власти могут получить контроль над детскими садами и школами. Сейчас это относится к полномочиям муниципальной власти. В Красноярском крае один из районов уже выступил против.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям забрать в свое ведение муниципальные школы и детсады. Под документом при внесении подписались представители всех фракций.

«Основные проблемы учебных заведений — нехватка учителей и состояние самих школ — связаны с тем, что многие муниципалитеты не в состоянии решить эти вопросы, — уверяет спикер Госдумы Вячеслав Володин („ЕР“). — У них нет средств ни на ремонт и закупку оборудования, ни на создание системы стимулов, которые могли бы привлечь учителей и их семьи приезжать работать в села, малые города. А между тем у нас из почти 40 тыс. школ 56% находятся в сельских районах».

При этом дошкольное и среднее образование — это практически последние крупные по бюджетным затратам полномочия, сохранившиеся у муниципальных властей.

В третьем чтении за документ проголосовали 403 депутата. Противников и воздержавшихся не было.

Тайга.инфо рассказывает, как голосовали сибирские депутаты Госдумы от «Единой России» по вопросу об очередном лишении полномочий местной власти.

Новосибирская область:

Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев, Олег Иванинский, а также Александр Жуков, который представляет и Омскую область — за.

Омская область:

Оксана Фадина — за.

Игорь Антропенко — не голосовал.

Томская и Кемеровская области (как самая большая территориальная группа единороссов, включая округа):

Александр Максимов, Антон Горелкин, Вячеслав Петров, Вероника Власова, Дмитрий Исламов, Владимир Самокиш, Татьяна Соломатина, Павел Федяев и Михаил Киселёв — за.

Олег Матвейчев — не голосовал.

Алтайский край:

Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор и Владимир Шаманов, который также представляет Республику Алтай — за.

Республика Алтай:

Роман Птицын — за.

Красноярский край:

Александр Дроздов, Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Алексей Веллер, а также Шолбан Кара-оол, который представляет еще и Туву с Хакасией — за.

Артур Чилингаров — не голосовал.

Хакасия:

Сергей Сокол — не голосовал.

Тува:

Айдын Сарыглар — за.

Иркутская область:

Сергей Тен, Антон Красноштанов, Александр Якубовский Мария Василькова — за.

Бурятия:

Вячеслав Дамдинцурунов, Николай Будуев — за.

Забайкалье:

Александр Скачков, Андрей Гурулёв — за.

Кроме того, законопроект поддержал, например, новосибирский депутат от КПРФ Ренат Сулейманов, хотя мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) последовательно выступал против передачи региону полномочий в сфере образования. «За» голосовал и новосибирец Александр Аксёненко («СРПЗП»), и томский депутат, глава комитета по местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР).

Мэр Новосибирска еще в 2018 году критиковал возможную передачу полномочий в образовании, сравнивая инициативу с ухудшением состояния здравоохранения после того, как его передали на региональный уровень: «Сокращение первичного звена учреждений на местах, особенно в сельских поселениях, снизило доступность медицины для населения. И даже в крупных городах, в Новосибирске, мы чувствуем, что поликлиническое звено выпадает из первоочередного внимания региональных властей. Очередей меньше не стало, проблема кадров не решена, качество обслуживания вызывает массовые нарекания».

Законопроект, в частности, официально поддержали заксобрания Новосибирской области, Алтайского и Красноярского краев.

Против федерального закона уже выступили депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, пишет «Ъ». «Мы опасаемся потери управляемости этими учреждениями [образования], учитывая особенности нашего муниципального образования: отдаленность, разбросанность, труднодоступность поселков от центров поселений и района. Транспортная логистика на территории района очень сложная, в основном осуществляется авиационное сообщение с большинством поселений и поселков», — говорится в обращении таймырских депутатов.

Муниципальные власти Таймыра опасаются закрытия сельских и малокомлектных школ, как это происходило с медучреждениями после передачи полномочий на региональный уровень. Главы комитетов по образованию и развитию северных территорий красноярского заксобрания Вера Оськина и Людмила Магомедова в беседе с «Коммерсантом» не увидели необходимости в дальнейшей централизации полномочий (хотя официально заксобрание дало положительный отзыв на закон).