Новосибирские власти показали, как будет выглядеть вытрезвитель будущего

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Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева показала, как будет выглядеть городской вытрезвитель, который заработает в 2023 году.

В 2019 году в России возобновился процесс создания и организации работы вытрезвителей в новой концепции «специализированного центра временного пребывания для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».



В Новосибирске государственные полномочия по созданию первого такого учреждения переданы мэрии. Учреждение создается по адресу Старое шоссе, 140/1.

Сейчас в помещениях ведутся ремонтные работы. К деятельности планируют приступить не позднее окончания первого квартала 2023 года, сообщила Ольга Незамаева в эфире радио «Комсомольская правда». Финансироваться учреждение будет регионом.

Такие учреждения должны появиться во всех районах.