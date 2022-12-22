Сибирь осталась без ледяных горок из-за нового ГОСТа — спикер гордумы Томска

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Сибирь осталась без ледяных горок из-за нового ГОСТа — спикер гордумы Томска
22 Дек 2022, 07:43

Регионы Сибири рискуют остаться без ледяных горок из-за новых требований безопасности. Председатель думы Томска рассказал об абсурдной проблеме.

По новому федеральному законодательству ледовые горки отнесены к «немеханизированным аттракционам», и теперь для горок выше 40 см необходима «регистрация в Гостехнадзоре». Об этом сообщил спикер гордумы Томска Чингис Акатев.

«А на большие горки нужно еще и сертификат безопасности получить. Для этого необходимо изготовить эксплуатационную документацию (паспорт, формуляр, журнал технического обслуживания и ремонта аттракциона), информационные материалы (о правилах поведения на аттракционе, времени работы, телефонами экстренных служб), обеспечить работу операторов, осуществляющих эксплуатацию аттракциона», — рассказал Акатев.

Требования заложены в ГОСТ «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние», но прежде они действовали для добровольного применения. В этом же ГОСТе есть даже качество воды, которой заливается горка — она должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

«Горка должна быть только прямой, без виражей. Освещение в темное время суток должно быть со всех сторон, при этом светильники должны быть расположены таким образом, чтобы свет исключал образование теней и так далее, — перечисляет требование Акатаев. —  На мой взгляд, ситуация просто доведена до абсурда. Старинная русская забава — катание с ледяной горки — становится недоступной. УК, ТСЖ, ЖСК отказываются устанавливать горки во дворах, потому что штрафы за нелегальные горки составляют до 300 тыс. рублей, а исполнить все требования и пройти регистрацию очень затруднительно. Районные администрации сократили количество горок на своих территориях. Кроме этого, за регистрацию аттракциона предусмотрена немаленькая пошлина, я уже не говорю о сертификации».

«Сибирь, где снег некуда зимой девать, осталась без горок», — подчеркнул Акатаев. Он призвал депутатов Госдумы от региона обратить внимание на проблему.

Новые правила вступили в силу еще в 2021 году. Тогда власти районов Новосибирской области уже обращали внимание на проблему, но с тех пор ничего не изменилось. 


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