Автобус с детьми врезался в «КамАЗ» под Новосибирском. Есть пострадавшие

© Пресс-служба госавтоинспекции
Автобус с детьми врезался в «КамАЗ» под Новосибирском. Есть пострадавшие
22 Дек 2022, 08:58

Пассажирский автобус попал в серьезное ДТП с грузовиком в Новосибирской области. В нем ехали дети.

Автобус KIA Grandbird двигался из Новосибирска в Барнаул. В Искитимской районе Новосибирской области он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», сообщила госавтоинспекция 22 декабря.

По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением.

«Травмированы три пассажиры автобуса, дети в возрасте 10−11 лет», — уточнили в ведомстве,.

Детей увезли в больницу.

Всего в автобусе находилось 36 пассажиров, из которых 27 — дети.


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