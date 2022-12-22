Автобус с детьми врезался в «КамАЗ» под Новосибирском. Есть пострадавшие

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Пассажирский автобус попал в серьезное ДТП с грузовиком в Новосибирской области. В нем ехали дети.

Автобус KIA Grandbird двигался из Новосибирска в Барнаул. В Искитимской районе Новосибирской области он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», сообщила госавтоинспекция 22 декабря.



По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением.

«Травмированы три пассажиры автобуса, дети в возрасте 10−11 лет», — уточнили в ведомстве,.

Детей увезли в больницу.

Всего в автобусе находилось 36 пассажиров, из которых 27 — дети.