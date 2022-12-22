Главный борец с коррупцией Центрального района Новосибирска задержан за взятку

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Начальник отдела МВД по борьбе с коррупцией в Центральном районе Новосибирска задержан. Ему могут вменять получение взятки.

Начальник Центрального отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОЭБиПК) УМВД Александр Умеров задержан. Об этом Тайге.инфо сообщил источник в правоохранительных органах.

Умерова подозревают в получении взятки (ст. 290 УК). Дело может быть связано с игорным бизнесом. По сведениям собеседника, оперативные мероприятия проводили «федералы» при «силовой поддержке» сотрудников из Алтайского края.

«По моим данным, „тяжелые“, в смысле — спецгруппа, ехали с Барнаула, — в свою очередь, рассказал источник сайта НГС. — Они, говорят, даже не знали, кого едут задерживать, потому что все было засекречено. Говорят, деньги с „игорки“ заносились на самый верх».

В ГУ МВД по Новосибирской области журналистам сказали, что уточняют информацию.