Помыться и почистить зубы новосибирцам стало в полтора раза дороже

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Средства гигиены резко подорожали в 2022 году. Цены выросли в среднем в полтора раза.

Средства гигиены и стиральный порошок серьезно подорожали в Новосибирской области, следует из данных Росстата. 100 грамм мыла в среднем стоят уже 58 рублей 50 копеек, в январе было 37 рублей (подорожание на 58%).

Хозяйственное мыло подорожало с 43 рублей за 200 гр. в январе до 66 рублей в декабре. Средняя цена 1 кг стирального порошка выросла со 151 до 189 рублей.

Шампунь подорожал за год со 126 до 199 рублей за 250 мл. Зубная паста - с 93 до 136 рублей за 100 грамм.

Средняя стоимость зубной щетки выросла со 118 до 150 рублей.