Красноярца обвинили в избиении дочери из-за школьных оценок

22 Дек 2022, 14:08

Жителя Красноярска подозревают в истязаниях дочери. Из-за него она ушла из дома.

52-летний житель Красноярска задержан по подозрению в истязании своей 13-летней дочери, сообщили в региональном управлении СК РФ.

По версии следствия, мужчина не раз в 2022 году оскорблял девочку из-за неудовлетворительных оценок по школьным предметам и избивал ее. В октябре девочка ушла из дома, потому что боялась туда возвращаться из-за плохой оценки, уточнили в ведомстве.

До задержания мужчины девочка находилась в социальном учреждении. Сейчас решается вопрос о возвращении к матери.

Уголовное дело завели по пункту «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Мужчину отправили в СИЗО по ходатайству следствия.


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