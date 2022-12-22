Красноярца обвинили в избиении дочери из-за школьных оценок

Жителя Красноярска подозревают в истязаниях дочери. Из-за него она ушла из дома.

52-летний житель Красноярска задержан по подозрению в истязании своей 13-летней дочери, сообщили в региональном управлении СК РФ.

По версии следствия, мужчина не раз в 2022 году оскорблял девочку из-за неудовлетворительных оценок по школьным предметам и избивал ее. В октябре девочка ушла из дома, потому что боялась туда возвращаться из-за плохой оценки, уточнили в ведомстве.

До задержания мужчины девочка находилась в социальном учреждении. Сейчас решается вопрос о возвращении к матери.

Уголовное дело завели по пункту «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Мужчину отправили в СИЗО по ходатайству следствия.

