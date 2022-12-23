Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 293

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Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 293
23 Дек 2022, 05:55

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

Главное на утро 23 декабря

• Путин назвал происходящее в Украине «войной». «Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться, — сказал он журналистам кремлевского пула в Москве. — Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно».

Возможно, он имел ввиду конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014 году. Но официально власти РФ требуют называть нынешние действия Кремля в Украине «спецоперацией». За иное название этого процесса, в том числе то, которое употребил Путин, на россиян составляют протоколы по ст. 20.3.3 КоАП РФ («дискредитация» ВС РФ).

Муниципальный депутат из Петербурга Никита Юферев уже обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием возбудить уголовное дело в отношении Путина по статье о распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК).

• Более 4 млн россиян лишились права выезда за пределы страны из-за долгов, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФСПП) Дмитрий Аристов.

«В настоящее время в отношении должников действует 4,2 млн постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы РФ», — сказал он.

• На жителя Нижневартовска Евгения Федосова, который ранее заявил об избиении в отделе полиции, завели уголовное дело о повторной «дискредитации» ВС РФ за репосты во «ВКонтакте» (ст. 280.3 УК), сообщает ОВД-Инфо*.

В середине ноября его задержали около его дома из-за антивоенных постов. У Федосова забрали телефон и увезли на допрос в отдел полиции №1. Там он провел весь день: «Вечером у меня просто сдали нервы, я встал и сказал, что я ничего противозаконного не сделал, сказал, чтобы они меня отпустили. И пошел к выходу. Тут же меня скрутили и избили», — рассказывал он.

После избиения сотрудники полиции отвезли его домой и изъяли всю технику. На следующий день следователь МВД сказал ему, что решается вопрос, какое дело возбудить — уголовное или административное. На следующий день Федосов и рассказал об избиении журналистам.

• Министр финансов Р Ф Антон Силуаонов признал, что ценовой потолок для российской нефти оказывает давление на курс рубля. Но не только он: «Импорт [в Россию], во-первых, пошел более активно, в первую очередь за счет этого [происходит ослабление рубля]. Сейчас ограничения были введены на нефть, на газ, они с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют, но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие», — утверждает чиновник.

Путин сказал, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть 26−27 декабря.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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