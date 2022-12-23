Жительница Забайкалья пытается отсудить у отца выплаты за погибшего в Украине сына

© chita.ru
Жительница Забайкалья пытается отсудить у отца выплаты за погибшего в Украине сына
23 Дек 2022, 07:00

19-летний житель Забайкалья погиб в Украине после повторной поездки на «спецоперацию». За гробовыми выплатами сразу же обратился его отец, но, по словам матери, тот не участвовал в воспитании молодого человека.

Молодой человек, родившийся в 2003 году, погиб в «спецоперации» 29 октября. Его отец обратился за выплатами в размере около 12,5 млн рублей. Но мать убитого подала гражданский иск о признании мужчины утратившим право на получение страховой суммы и пособия, сообщили в Могочинском районном суде.

«Истец ссылается на то, что ответчик, который является отцом погибшего, ранее не оказывал ему материальной помощи, не принимал участия в его воспитании. Однако отец погибшего обратился в соответствующие органы для получения всех причитающихся выплат», — рассказали в пресс-службе.

Судя по электронной базе суда, речь идет об иске Евгении Муратовой против Андрея Муратова. Вероятно, они приходятся родителями погибшему 19-летнему Кириллу Муратову, родившемуся в селе Сбега Могочинского района Забайкалья.

О смерти Муратова официально стало известно лишь в конце ноября. Он пошел в армию по призыву в начале ноября 2021 года, служил в морской пехоте. В зону «спецоперации» его отправили 1 июня, писала «Чита.ру». В октябре Кириллу дали десятидневный отпуск, а 21 октября снова отправили в зону боевых действий. Через три дня он погиб в селе Павловка.


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