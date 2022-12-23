Трое погибли в аварии с грузовиком в Томской области

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Трое погибли в аварии с грузовиком в Томской области
23 Дек 2022, 09:19

Серьезная авария произошла на трассе в Томской области. Известно о погибших и пострадавшем.

Легковой автомобиль Nissan Wingroad ехал по трассе «Томск-Юрга» в Томском районе области. Он столкнулся с грузовиком Mercedes, сообщили в региональной прокуратуре 23 декабря.

«По предварительным данным, погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, водитель грузового автомобиля доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

На месте работает прокурор Томского района.


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