Забайкальский прапорщик напился, угнал машину и врезался в здание

23 Дек 2022, 09:32

Прапорщик вооруженных сил РФ признан виновным в угоне машины. Он отделался штрафом.

Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело прапорщика Чингиса Дамшаева. Его обвиняли по ч. 1 ст. 166 УК (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), говорится в карточке дела на сайте суда.

«Военнослужащий, находясь в нетрезвом состоянии, угнал автомобиль. Покатавшись некоторое время по поселку Горный, Дамшаев не справился с управлением и врезался в строение», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд назначил Дамшаеву наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Горный — это закрытое поселение в Забайкальском крае. На его территории базировались подразделения РВСН. В 2019 году в воинской части №54160, расположенной в поселке, произошло массовое убийство — срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.

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Забайкальский прапорщик напился, угнал машину и врезался в здание
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