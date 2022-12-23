Забайкальский прапорщик напился, угнал машину и врезался в здание

Прапорщик вооруженных сил РФ признан виновным в угоне машины. Он отделался штрафом.

Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело прапорщика Чингиса Дамшаева. Его обвиняли по ч. 1 ст. 166 УК (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), говорится в карточке дела на сайте суда.

«Военнослужащий, находясь в нетрезвом состоянии, угнал автомобиль. Покатавшись некоторое время по поселку Горный, Дамшаев не справился с управлением и врезался в строение», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.



Суд назначил Дамшаеву наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Горный — это закрытое поселение в Забайкальском крае. На его территории базировались подразделения РВСН. В 2019 году в воинской части №54160, расположенной в поселке, произошло массовое убийство — срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.