Единственный роддом закрывают в Таштаголе

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В одном из районов Кемеровской области временно закрыли единственный роддом. Женщинам предложили ездить за 150 км. Власти уверяют, что, как только найдут специалиста, родильное отделение откроется, но в другом городе похожая ситуация длится уже два года.

Жительница Таштагольского района пожаловалась на закрытие единственного роддома. Ее сообщение опубликовал телеграм-канал «Инцидент.Кузбасс». Она рассказала, что беременных отправляют в Новокузнецк, за 150 км.



«А люди из деревень, таких как Килинск, Алтамаш, Кабырза и тд?! Им бы то Таштагола успеть добраться! Государство призывает повышать демографию, как повышать ее таком случае?! Теперь, перед тем как забеременеть, девочки сто раз подумают», — написала женщина.

В Таштаголе проживает более 22 тыс. человек, во всем район — около 28 тыс.

В комментарии к посту в телеграм-канале пришли представители минздрава области и Таштагольской районной больницы.

«Работа родильного отделения Таштагольской районной больницы временно приостановлена в связи с отсутствием врача-неонатолога, — говорится в ответе больницы. — После трудоустройства специалиста работа акушерского отделения будет возобновлена. На сегодня найден кандидат на должность, запланировано получение соответствующего сертификата».

«Помощь беременным оказывается в акушерских отделениях Новокузнецкой городской клинической больницы №1», — признали в медучреждении.

В то же время похожая ситуация сложилась еще в декабре 2020 года в городе Осинники. Там также закрыли роддом. В качестве причины власти называли отсутствие акушер-гинекологов. Об этом случае напомнили в комментариях под постом о таштогольской больнице, и туда же пришла представительница горбольницы Осинников, которая и через два года после закрытия родильного отделения уверяет, что это лишь «временная приостановка» работы.

«Родильное отделение Осинниковской горбольницы временно пристановило работу по причине кадрового деифицита. Пациенты направляются в роддома Новокузнецка согласно маршрутизации», — сказано в сообщении больницы.

Более того, за последнее время из-за дефицита кадров работа родильных отделений была приостановлена в Топкинской районной больнице, Яшкинской районной больнице, Яйской районной больнице, Березовской городской больницы и Тисульской районной больнице.