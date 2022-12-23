Власти Бердска решили купить землю под расширение кладбища у брата спикера горсовета

© svidetel24.info. Виктор Голубев (крайний слева) и Владимир Голубев (в центре на переднем плане)

Власти Бердска Новосибирской области захотели расширить город для увеличения кладбища, на котором уже скоро негде будет хоронить. Так получилось, что земля, покупку которой согласовал горсовет, принадлежит авторитетному бизнесмену Виктору Голубеву, брату спикера городского собрания, избранному от «Единой России», выяснила Тайга.инфо.

Депутаты горсовета Бердска поддержали покупку 22 га земли в Искитимском районе Новосибирской области для расширения кладбища. Это сделано под предлогом того, что заполняемость действующего «приближается к максимальной отметке», заявил начальник управления градостроительства мэрии Дмитрий Есиков, передает «Бердск онлайн».

«Свободных земель, которые можно использовать для захоронения, на территории городского округа нет. Чтобы получить возможность приобрести этот участок, необходимо выступить с инициативой по изменению городских границ, путём включения в границы Бердска этого земельного участка», — сказал Есиков на сессии горсовета.

Депутаты дали согласие на изменение границ Бердска путем включения в них земельного участка с кадастровым номером 54:07:047401:1085. Решение будет направлено губернатору -единороссу Андрею Травникову.

Из публичной кадастровой карты следует, что земля находится в частной собственности. Участок площадью 22 га принадлежит полному тезке известного и влиятельного бердского бизнесмена Виктора Голубева, следует из полученной Тайгой.инфо выписки из ЕГРН. Предприниматель приобрел его в 2019 году у сузунского ЗАО «Шарчинское».

Учредителем «Шарчинского» был Анатолий Савченко. Он же значился директором бердской управляющей компании «ЖилСервис», которая принадлежала Андрею Дрёмину, сыну другого влиятельного местного бизнесмена Николая Дрёмина.

Виктор Голубев — авторитетный бердский бизнесмен. Ему принадлежат десятки компаний в различных сферах: от гостиничного бизнеса до медцентра и торговли. Кроме того, бизнесмен возглавляет хоккейный клуб «Кристалл». Предприниматель входит в попечительский совет «Карелин-Фонда», основанного сенатором Александром Карелиным («Единая Россия»).

В 2014 году Виктора Голубева и его брата, депутата горсовета Владимира Голубева обвинили в незаконной предпринимательской деятельности и нарушении правил безопасности на предприятии. По версии следствия, они создали подпольный нефтезавод ЗАО «Октан». Депутат получил год и три месяца, его лишили полномочий по требованию прокуратуры, но он переизбрался в действующий созыв горсовета. Бизнесмен Виктор Голубев, обвиненный также в незаконном хранении боеприпасов — полтора года колонии-поселения.

Оба Голубева были амнистированы к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Более того, брат предпринимателя Владимир Голубев стал спикером горсовета Бердска. Он представляет «Единую Россию».

