Число погибших при пожаре в кузбасском доме престарелых выросло до 20

© СК РФ
Число погибших при пожаре в кузбасском доме престарелых выросло до 20
24 Дек 2022, 05:26

Частный дом престарелых сгорел в Кемерове. Известно о 20 погибших, возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в частном доме престарелых в Кемерове в ночь на 24 декабря. Погибли не мене 20 человек, сообщили в МЧС России. Еще шесть человек пострадали.

По предварительным данным причиной возгорания стала неисправность котла.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст. 293 УК (халатность) и ч.3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Происходит уничтожение единого пространства «Красного факела»
Тимофей Кулябин
Сейчас силы разрушения переживают звездный час, новые свидетельства тому мы получаем каждый день. Долго ли этот звездный час продлится, никто не знает.
Последние материалы
24 Дек, 12:58
Уголовное дело завели после падения льда на ребенка с крыши в Новосибирске
24 Дек, 11:57
Кемеровскому пастору предъявили обвинения в гибели постояльцев его приюта
24 Дек, 11:46
Число погибших при пожаре в кемеровском приюте выросло до 22
24 Дек, 10:59
Пьяные мобилизованные напали на сотрудника салона оптики в Новосибирске
24 Дек, 10:39
Владелица дома, в котором был сгоревший в Кемерове приют, задержана
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования