Число погибших при пожаре в кузбасском доме престарелых выросло до 20
© СК РФ
Частный дом престарелых сгорел в Кемерове. Известно о 20 погибших, возбуждено уголовное дело.
Пожар произошел в частном доме престарелых в Кемерове в ночь на 24 декабря. Погибли не мене 20 человек, сообщили в МЧС России. Еще шесть человек пострадали.
По предварительным данным причиной возгорания стала неисправность котла.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст. 293 УК (халатность) и ч.3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Новости из рубрики:
Мнения
Происходит уничтожение единого пространства «Красного факела»
Сейчас силы разрушения переживают звездный час, новые свидетельства тому мы получаем каждый день. Долго ли этот звездный час продлится, никто не знает.
Последние материалы
Уголовное дело завели после падения льда на ребенка с крыши в Новосибирске Кемеровскому пастору предъявили обвинения в гибели постояльцев его приюта Число погибших при пожаре в кемеровском приюте выросло до 22 Пьяные мобилизованные напали на сотрудника салона оптики в Новосибирске Владелица дома, в котором был сгоревший в Кемерове приют, задержана
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo