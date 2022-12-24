Число погибших при пожаре в кузбасском доме престарелых выросло до 20

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Частный дом престарелых сгорел в Кемерове. Известно о 20 погибших, возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в частном доме престарелых в Кемерове в ночь на 24 декабря. Погибли не мене 20 человек, сообщили в МЧС России. Еще шесть человек пострадали.

По предварительным данным причиной возгорания стала неисправность котла.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст. 293 УК (халатность) и ч.3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

