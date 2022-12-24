Трое погибли в лобовом ДТП под Новосибирском

Серьезное ДТП произошло в Новосибирской области. Три человека погибли.

Автомобиль Nissan Cefiro под управлением мужчины 1966 года рождения двигался по трассе «Иртыш» в сторону Омска в Коченевском районе Новосибирской области. По предварительным данным госавтоинспекции, он выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся автомобилем Toyota Nadia под управлением мужчины 1985 года рождения



«В результате происшествия погибли водитель и две женщины-пассажирки автомобиля Nissan. Возраст и личности женщин устанавливаются», — отметили в ведомстве.



Водителя Toyota госпитализировали с сотрясением мозга и переломом ног.

