Трое погибли в лобовом ДТП под Новосибирском
Серьезное ДТП произошло в Новосибирской области. Три человека погибли.
Автомобиль Nissan Cefiro под управлением мужчины 1966 года рождения двигался по трассе «Иртыш» в сторону Омска в Коченевском районе Новосибирской области. По предварительным данным госавтоинспекции, он выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся автомобилем Toyota Nadia под управлением мужчины 1985 года рождения
«В результате происшествия погибли водитель и две женщины-пассажирки автомобиля Nissan. Возраст и личности женщин устанавливаются», — отметили в ведомстве.
Водителя Toyota госпитализировали с сотрясением мозга и переломом ног.
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