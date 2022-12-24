Пьяные мобилизованные напали на сотрудника салона оптики в Новосибирске

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В Новосибирске двое мобилизованных напали на сотрудника салона оптики. Они были пьяны и угрожали ему бутылками, пытаясь оскорблять и утверждая, что они «пошли воевать».

Двое пьяных мобилизованных в форме зашли в салон оптики на проспекте Карла Маркса, 25. Они попросили пакет и помочь им уложить в него алкоголь, сообщил паблик «АСТ-54».

«Второй воин (тот, что самый крупный) упал на детский стул, сломав его вдребезги, и головой сломал стойку для очков. Мы просили их оплатить — послали нас подальше, начали наезжать», — рассказал пострадавший, который снимал дебош на видео.

Мужчина закрыл мобилизованных в салоне до приезда полиции. Те оскорбляли его, утверждая, что «пошли воевать, сука, за тебя». Дебоширов задержали полицейские.



Судя по обстановке, все происходило в оптике под названием «Оптик-мастер».

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже 10 месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.



Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.



28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости. А в конце декабря Шойгу анонсировал увеличение предельной численности армии с 1,15 до 1,5 млн человек, а контрактников — на 290 тыс. (до 695 тыс.)