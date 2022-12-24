Уголовное дело завели после падения льда на ребенка с крыши в Новосибирске

© СК РФ по Новосибирской области
Уголовное дело завели после падения льда на ребенка с крыши в Новосибирске
24 Дек 2022, 12:58

Кусок наледи рухнул на ребенка в Новосибирске. Возбуждено уголовное дело.

Кусок наледи упал на восьмилетнего мальчика с крыши дома на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска. Ребенка увезли в больницу, сообщили в СК РФ по региону 24 декабря.

Дело возбуждено по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью).

По данным прокуратуры, дом находится в управлении ООО «УК „Регион“». Ведомство начало проверку.

«Регион», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Алексею Марченко. До 2008 года он был директором муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное управление №1 Калининского района», которое затем было ликвидировано.


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