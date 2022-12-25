Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 295

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

21:20 Депутат из Бурятии обнаружила, что участвующий в «спецоперации» земляк получил «зарплату в 20 тысяч рублей за два месяца».

Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева посетила в донецкой больнице своего земляка, он там находится после операции.

«Выяснила, что боец получил губернаторские наши и зарплату в 20 тысяч рублей за два месяца. Это как будто он не здесь, на передовой, а в Улан-Удэ сидит. Вот как так? У мужика сын тут, братья», — написала депутат в соцсети.

Депутат не уточнила статус этого «бойца». Для мобилизованных в ноябре минобороны РФ называло минимальный размер довольствия в 195 тыс. рублей.

20:30 Детей на фестивале по карате в Москве наградят медалями из «осколков НАТОвских боеприпасов».

В московском центре боевых искусств проходит Всероссийский фестиваль киокусинкай, в котором принимают участие дети 10-15 лет из различных регионов.



По словам очевидцев, на турнире появились медали, на которых написано, что они «изготовлены кузнецами Донецка из осколков НАТОвских боеприпасов», сообщает «Осторожно, Москва».

Награждение за призовые места будет обычными медалями, а с такими надписями вручат всем участникам турнира.

19:30 Скончался бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Алексей Маслов.



Алексей Маслов скоропостижно скончался 25 декабря в Главном военно-клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко на 70-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба концерна «Уралвагонзавод», где Маслов в последние годы трудился специальным представителем по военно-техническому сотрудничеству.

18:30 Взрыв произошел около кафе в поселке Подгоренский Воронежской области в ночь на 24 декабря. По данным источников ASTRA, мобилизованный сержант и доброволец заехали в кафе «Людмила», где во время застолья поссорились и подрались с другими посетителями.

В какой-то момент доброволец достал гранату и бросил ее на парковку. Произошел взрыв, и ранение получил местный житель. Также были повреждены автомобили.

16:17 Минфин РФ надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq News.

«Мы надеемся, что в конечном счете разум восторжествует и когда-то мы сможем сесть за стол переговоров и начать дискуссию относительно разморозки как с одной стороны, так и с другой стороны», — сказал глава Минфина России (цитата по РИА Новости).

16:05 Сотрудника полиции и его друга подозревают в пытках и изнасиловании 20-летней девушки в Москве при помощи парогенератора и черенка от швабры.

По данным Baza, 20-летняя девушка встретилась с 21-летним сержантом полиции и его другом вечером 14 декабря. Посиделки переросли в пьяную ссору, закончившуюся жесткой расправой. Полицейский якобы избил девушку, а его друг изнасиловал ее черенком от швабры. Затем они стали пытать жертву парогенератором.

Девушке удалось сбежать и вызвать себе скорую помощь. Она находится в тяжелом состоянии с разрывами внутренних органов. Молодые люди задержаны.

15:30 На фоне прекращения поставок зарубежных товаров бизнес стал чаще сталкиваться с обманом при проведении закупок. Изучив данные из открытых источников, аналитики компании «ТендерПро» установили, что по сравнению с минувшим годом в 2022 году число таких случаев со стороны поставщиков выросло на 50% (4442).

Чаще всего с обманом поставщиков сталкивались снабженцы из Москвы и Московской области (40,2% случаев), Санкт-Петербурга (14,7% случаев), Краснодарского края (6,6% случаев), Нижегородской (4,5%) и Новосибирской областей (3,3%).

Как правило, по словам опрошенных специалистов по закупкам, злоумышленники выдают себя за производителей или дилеров, предлагают альтернативный товар худшего качества или поставляют контрафакт под видом оригинальных товаров.

«Уход иностранных компаний из России добавил головной боли бизнесу. Ведь с одной стороны вынудил спешно искать поставщиков российских аналогов, а с другой поставил перед необходимостью бороться с мошенниками, которые маскируются под них. Стоит отметить, что и схемы, которые используют злоумышленники усложнились. В числе прочего мошенники маскируют все элементы фирменного стиля под реальных поставщиков, используют в названиях компании наименования, схожие с реальными дистрибьюторами и производителями, делают E-mail рассылки, регистрируют фирмы на номинальных лиц, а также покупают на рынке готовые юрлица», — комментирует исполнительный директор ООО «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев.

15:20 Серьезные пожары продолжаются в России. Возгорание произошло в торговом центре в станице Тбилисская в Краснодарском крае. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 1000 кв. метров. Пострадавших нет.

15:05 Минфин РФ в 2023 году при нефти ниже 70 долларов за баррель не будет пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ), при «совсем низкой» цене увеличит заимствования или использует средства ФНБ, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов

«Я уже говорил, что мы стараемся меньше зависеть от ценовых или иных каких-то факторов, влияющих на бюджетные доходы, поэтому мы заложили на следующий год цену в 70 долларов за баррель. Если она будет ниже, у нас есть определенный запас устойчивости, поскольку при 70 долларов за баррель мы определенный уровень доходов поступлений планируем отправить в Фонд национального благосостояния, чуть меньше триллиона рублей. Если цена будет ниже, соответственно, мы не будем пополнять Фонд национального благосостояния», — цитирует РИА Новости интервью Силуанова телеканалу Asharq News.

Ранее страны ЕС договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель с 5 декабря, а также о запрете на поставки российской нефти морским путем. К потолку цен присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.

14:05 Во Владивостоке ночью 25 декабря загорелся клуб «Unique». Посетители, судя по видео с места происшествия, даже не сразу заметили пожар, но жертв и пострадавших удалось избежать.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в СК.

13:45 Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести повышенную ставку налогообложения для покинувших Россию.

«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно», — написал Володин в тг-канале.

Он сообщил, что Госдума работает над тем, чтобы внести изменения в законодательство, предполагающие, наоборот, повышенные налоговые ставки для уехавших.

«До сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удалёнке, но и пользуются всеми льготами, которые она им даёт в соответствии с законодательством нашей страны. Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения», — считает спикер Госдумы.

12:45

В школе №2 «Спектр» новосибирского Бердска открыли мемориальные доски в память о погибших в «специальной военной операции» подполковнике запаса Егоре Мелешенко, капитане запаса Владимире Дегтяренко, капитане Дмитрии Паке, майоре полиции Максиме Дайбове.

11:50 Бывший депутат-единоросс поджег военкомат в Саратовской области



Пожар в военкомате саратовского села Ивантеевка случился в ночь на 23 декабря. Там нашли бутылку с бензином, а затем задержали поджигателя — 41-летнего Даниила Акимова, пишет Baza. Он признался, что устроил пожар просто ради хулиганства.

По данным журналистов, мужчина в 2011 году мужчина был депутатом в совете Знаменского муниципального образования от «Единой России». В 2022 году его осудили по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки.

10:20 Гендиректор компании «Адмиралтейские верфи», которая выпускает носители для ракет «Калибр», Александр Бузаков скоропостижно скончался. Об этом сообщается на сайте организации.

Мужчине было 66 лет. Причина смерти не называется.



«Еще вчера он стоял у стапеля, с которого торжественно спускали на воду новую подводную лодку „Великие Луки“, и был горд за рабочих и инженеров своего предприятия, за их вклад в обороноспособность страны, делился планами „Адмиралтейских верфей“ на будущий год. Трудно поверить в то, что теперь его нет с нами», — говорится в сообщении «Объединенной судостроительной корпорации».

АО «Адмиралтейские верфи» специализируются на создании современных дизельных подлодок. В частности, предприятие построило для Черноморского флота РФ серию дизельных подлодок проекта 636.3, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр». Российские войска используют эти ракеты во время «спецоперации» в Украине, сообщали обе стороны.

Главное на утро 25 декабря

• Мировой суд в Москве признал местного жителя Олега Толмачева виновным в вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК) за нанесение на стену надписей «Путин уб**ца». Об этом сообщило ОВД-Инфо*.

У мужчины было три трафарета, одну надпись он сделал от руки. Толмачев признал вину. Судья Борис Сафарин приговорил его к году ограничения свободы, решение устояло в апелляции.

• Экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, получившего ранение при обстреле в Донецке, доставили в госпиталь в Москве, сообщил его помощник. Ему проведут операцию по извлечению осколка.

По данным Baza, Рогозин был ранен при обстреле ресторана «Шеш-Беш», где он отмечал день рождения. Он получил проникающее осколочное ранение ягодиц, осколочное ранение мягких тканей головы и проникающее осколочное ранение левого бедра, пишет телеграм-канал. Вместе с Рогизиным были премьер ДНР Хоценко и депутат Госдумы Журавлёв.



Сам Рогозин уверяет, что мероприятие было «рабочей встречей, узким кругом и в спокойной обстановке», а осколок у него выше лопатки.

• Группа Pussy Riot выпустила новый клип «Мама, не смотри телевизор». Авторы назвали это своим заявление против действий Кремля в Украине. Видео наполовину состоит из документальных кадров «спецоперации» и ее последствий, среди которых взрывы в Киеве, Харькове, Мариуполе и других городах, а также документальные кадры с камер видеонаблюдения в Буче, которые уже публиковали СМИ.

• Правительство Р Ф вместе с Федеральной антимонопольной службой намерено не допустить рост цен на топливо выше уровня инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2022 году бензин подорожал на 0,6%, дизель — на 8,4% при инфляции 11,1%.

«Для этого у нас есть демпфер — уникальный инструмент, который сглаживает колебания мировых цен», — сказал Новак. В рамках этого механизма, напомним, нефтеперерабатывающие заводы получают компенсации, которые рассчитываются как 65% от разницы между экспортной ценой и фиксированной внутренней ценой топлива.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.