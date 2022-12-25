Самый длинный каток в России открыли в Новосибирске

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В Новосибирске открыли главный городской каток. Он стал самым длинным заливным катком в России и, по данным мэрии, в мире.

В Новосибирске 24 декабря открыли каток на Михайловской набережной.



«Он протянулся на 1300 метров и стал самым длинным заливным катком не только в России, но и в мире. Рекорд зафиксирован официально. Длина выбрана не случайно — в следующем году Новосибирску исполнится 130 лет», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

На катке работают пункты проката коньков и оборудования. Вход со своими коньками бесплатный.