Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 296

© Диана Днепр
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 296
26 Дек 2022, 05:44

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

14:48 Минобороны РФ отчиталось, что подарит 13-летней школьнице из Удмуртии «защитный шлем летчика». На видео, которое распространило ведомство, министр Сергей Шойгу снял открытку с елки и зачитал желание девочки.

«Сергей Шойгу пригласил Дарью в Москву 9 мая на парад победы. В новогодние праздники девочке подарят защитный шлем летчика, который будет доставлен в Ижевск», — сообщили в министерстве.

13:17 Группа FESCO, которая владеет Владивостокским морским торговым портом, приостановила прием опасных грузов из Китая. Временно не принимаются заявки на перевозки контейнеров с жидкими опасными грузами, пишет «Ъ» со ссылкой на письма компании грузоотправителям.

К «опасным» относятся клеи, растворители и краски. Один из источников издания рассказал, что исторически они шли через порты Северо-Запада, но сейчас вся нагрузка ложится на Дальний Восток. И, по его словам, площади для хранения в портах Дальнего Востока уже заполнены, а нормативы по объему хранения нельзя нарушать.

В Союзе переработчиков пластмасс заявили, что у ряда участников рынка застряли десятки контейнеров с грузами, которые «Российские железные дороги» решили перепаковать, общей стоимостью миллионы долларов. «Грузы стоят с начала осени, а это срывы поставок и нарушение производственных процессов, в том числе в сфере пищевой полимерной упаковки», — сообщил глава союза Петр Базунов.

12:23 Только 3 тыс. домов из обещанных властями 100 тыс. были подключены к газу в Алтайском крае. Об этом сообщает госканал «Вести Алтай».

«Изначально на всех уровнях утверждали, что по программе бесплатно до участка газ получат более 100 тыс. домовладений. Затем от минстроя появилась цифра в 40 тыс. Прокуратура края, ссылаясь на „Газпром газораспределение“, указывала, что, по данным на конец июля, на бесплатную догазификацию поступило почти 65 тыс. заявок от граждан. В середине декабря в ответ на наш запрос в „Газпром газораспределении“ ответили, что на подключение к газу поступило менее 33 тыс. заявок. Для 8 тыс. домовладений газ подведен до границ участка. По факту подключены 3 тыс».

12:11 Три человека погибли, четверо госпитализированы после взрыва в районе аэродрома Энгельса, передает Baza. Там начался пожар. В Минобороны подтвердили гибель троих военнослужащих «из-за падения обломков БЛА на аэродроме в Энгельсе», сообщает ТАСС.

«Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было, — при этом утверждает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. — Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. <…> Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры».

11:20 Экс-президент РФ, зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев утром понедельника вновь отметился. В колонке для «Российской газеты» он назвал нынешние политические силы в Европе наследниками дела нацистстких партий, добавив про «фантомные боли утраченного величия», но не применительно к РФ.

«Чего ждать от некоторых европейских стран, которые в какой-то момент и породили национал-социализм и фашизм! Именно они сегодня в ответе за возрождение нацистской идеологии, — утверждает Медведев в своем телеграм-канале. — Видимо, фантомные боли утраченного величия у политического класса этих стран не снять лекарствами времени. И хотя правящие силы там называют себя левыми или христианскими, на самом деле они и есть истинные наследники дела НСДАП и Partito Nazionale Fascista. И рано или поздно ответят за тех, кого выкормили из своих рук».

10:40 ФСБ утверждает, что обнаружила «канал распространения синтетических наркотиков» из Украины через Новосибирск и задержала двоих жителей города.

«Из арендованного наркодилерами автомобиля изъят мефедрон весом 18,7 кг, расфасованный по пакетам для дальнейшего сбыта. Стоимость подобной партии на черном рынке составила бы 47 млн рублей, — отметили в пресс-службе регионального управления ведомства. — Оптовые дилеры интернет-магазина получали наркотики с территории Украины, предназначались они для распространения в регионах Сибири и Дальнего Востока»

Дело завели по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 У К России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере). Мужчин арестовали.

Главное на утро 26 декабря

• Многометровый стенд о «нацизме» поставили на центральном рынке Воронежа. На нем нашли фейковую фотографию якобы митинга в Украине с плакатом «Смерть русне! Больше убийств». Это отфотошопленная фотография, которую сделали еще в феврале 2009 года в Москве на мирной акции протеста в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, заметил местный проект «Ворнадзор». На настоящем плакате было написано «Ваше молчание — оправдание убийств».

Стенд также сопроводили фотографиями представителей нацистской Германии, а также современных украинских политиков, в том числе президента Владимира Зеленского.

Активисты подали заявление в прокуратуру, но его спустили в полицию.

• Путин заявил, что, по его мнению, подавляющее большинство россиян готовы «все положить» ради своей страны. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на госканале «Россия 1».

«Что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня необычного ничего нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна. И у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России, и сегодня — еще раз», — утверждает президент.

• На жительницу Казани Алину Халитову составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за пикет с плакатом «Хочешь быть хорошим руZZким — полежи в гробу, — решил однажды дядя Вова», передает ОВД-Инфо*.

Фраза на плакате — это переделанная строчка из песни Noize MC* «Страна дождей».

• Представители КПРФ и ЛДПР усомнились в целесообразности предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия») повысить налоги для уехавших из России.

«Уехавшие — это итог (работы системы) образования за 20 лет. Убрали оттуда „Молодую гвардию“, „Как закалялась сталь“. И что теперь на зеркало пенять? Считаем, что это пиар-инициатива… Создайте условия, чтобы они хотели вернуться. Там айтишники большей частью. Не считаю, что эта мера вернет людей или поможет нам воспитать в них дух патриотизма», —сказал первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

«Мы можем потерять специалистов… Политически предложение звучит хорошо. Практически нужно 10 раз взвесить эту ситуацию. Мы будем очень аккуратно к этому подходить», — добавил первый замглавы фракции ЛДПР в Думе Сергей Леонов.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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