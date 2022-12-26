Новосибирцы оказались против повышения призывного возраста до 30 лет

© Наталья Гредина
Новосибирцы оказались против повышения призывного возраста до 30 лет
26 Дек 2022, 06:54

Опрошенные жители Новосибирска поддержали увеличение нижнего порога призывного возраста до 21 года. Но выступили против повышения предельного с 27 до 30 лет.

Министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Сервис SuperJob опросил 1,6 тыс. экономически активных жителей.

«Идею главы Минобороны Р Ф в части увеличения призывного возраста с 18 до 21 года 48% новосибирцы поддержали, 24% — нет. А вот то, что предельный возраст при этом повысится до 30 лет, одобрил только каждый третий (34%), 49% отнеслись отрицательно», — сообщила пресс-служба компании.

Новосибирцы старше 45 лет поддерживают идею Шойгу чаще горожан в возрасте до 34 лет. Жители с детьми хотели бы, чтобы минимальный возраст призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.

Президент Р Ф Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже 10 месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планировалось отправить в армию 300 тыс. резервистов.

Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.

28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости. А в конце декабря Шойгу анонсировал увеличение предельной численности армии с 1,15 до 1,5 млн человек, а контрактников — на 290 тыс. (до 695 тыс.)

Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Происходит уничтожение единого пространства «Красного факела»
Тимофей Кулябин
Сейчас силы разрушения переживают звездный час, новые свидетельства тому мы получаем каждый день. Долго ли этот звездный час продлится, никто не знает.
Последние материалы
26 Дек, 11:40
Платный новосибирский мост обойдется бюджету дополнительно в 7 млрд из-за подорожания материалов
26 Дек, 11:21
Потребовавшие сохранить трамвай жители Усть-Илимска заявили об угрозах
26 Дек, 10:20
Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»
26 Дек, 10:09
МВД, ФСИН и больницы сдавали людей в сгоревший кемеровский приют — адвокат его основателя
26 Дек, 09:34
Пожарного инспектора задержали по делу о гибели 22 человек в кемеровском приюте
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования