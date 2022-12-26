Новосибирцы оказались против повышения призывного возраста до 30 лет

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Опрошенные жители Новосибирска поддержали увеличение нижнего порога призывного возраста до 21 года. Но выступили против повышения предельного с 27 до 30 лет.

Министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Сервис SuperJob опросил 1,6 тыс. экономически активных жителей.

«Идею главы Минобороны Р Ф в части увеличения призывного возраста с 18 до 21 года 48% новосибирцы поддержали, 24% — нет. А вот то, что предельный возраст при этом повысится до 30 лет, одобрил только каждый третий (34%), 49% отнеслись отрицательно», — сообщила пресс-служба компании.

Новосибирцы старше 45 лет поддерживают идею Шойгу чаще горожан в возрасте до 34 лет. Жители с детьми хотели бы, чтобы минимальный возраст призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.