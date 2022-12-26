Новосибирцы оказались против повышения призывного возраста до 30 лет
© Наталья Гредина
Опрошенные жители Новосибирска поддержали увеличение нижнего порога призывного возраста до 21 года. Но выступили против повышения предельного с 27 до 30 лет.
Министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Сервис SuperJob опросил 1,6 тыс. экономически активных жителей.
«Идею главы
Новосибирцы старше 45 лет поддерживают идею Шойгу чаще горожан в возрасте до 34 лет. Жители с детьми хотели бы, чтобы минимальный возраст призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют.
Президент Р Ф ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже 10 месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планировалось отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.
28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости. А в конце декабря Шойгу анонсировал увеличение предельной численности армии с 1,15 до 1,5 млн человек, а контрактников — на 290 тыс. (до 695 тыс.)
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