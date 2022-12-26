Сибирского военного избили трубой за отказ «проследовать для фотоотчета»

26 Дек 2022, 08:36

Томский суд признал военного виновным в жестоком избиении сослуживца. Он также ограбил другого мужчину на улице и получил условный срок.

Томский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело Аслана Тедеева. Его обвиняли в нарушении уставных отношений (ч. 1 ст. 335 УК) и грабеже (ч. 2 ст. 161 УК), говорится в карточке дела.

«Рядовой, недовольный тем, что военнослужащий отказался проследовать для проведения фотоотчета, уронил его на кровать и нанес несколько ударов кулаками по лицу, после чего бросил в него металлический стул, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. — Дальнейшие действия Тедеева пресек другой военнослужащий, который вывел его из помещения. Через несколько минут Тедеев, взяв предварительно металлическую трубу для тренажера, нанес ей удар по рукам потерпевшего и несколько ударов по голове».

Кроме того, в Юрге Кемеровской области Тедеев около торгового центра ограбил мужчину. Он забрал у него телефон под угрозой насилия.

Суд приговорил Тедеева к 2 годам условно и штрафу в 20 тыс. рублей.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Происходит уничтожение единого пространства «Красного факела»
Тимофей Кулябин
Сейчас силы разрушения переживают звездный час, новые свидетельства тому мы получаем каждый день. Долго ли этот звездный час продлится, никто не знает.
Последние материалы
26 Дек, 11:40
Платный новосибирский мост обойдется бюджету дополнительно в 7 млрд из-за подорожания материалов
26 Дек, 11:21
Потребовавшие сохранить трамвай жители Усть-Илимска заявили об угрозах
26 Дек, 10:20
Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»
26 Дек, 10:09
МВД, ФСИН и больницы сдавали людей в сгоревший кемеровский приют — адвокат его основателя
26 Дек, 09:34
Пожарного инспектора задержали по делу о гибели 22 человек в кемеровском приюте
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования