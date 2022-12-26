Сибирского военного избили трубой за отказ «проследовать для фотоотчета»

Томский суд признал военного виновным в жестоком избиении сослуживца. Он также ограбил другого мужчину на улице и получил условный срок.

Томский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело Аслана Тедеева. Его обвиняли в нарушении уставных отношений (ч. 1 ст. 335 УК) и грабеже (ч. 2 ст. 161 УК), говорится в карточке дела.

«Рядовой, недовольный тем, что военнослужащий отказался проследовать для проведения фотоотчета, уронил его на кровать и нанес несколько ударов кулаками по лицу, после чего бросил в него металлический стул, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. — Дальнейшие действия Тедеева пресек другой военнослужащий, который вывел его из помещения. Через несколько минут Тедеев, взяв предварительно металлическую трубу для тренажера, нанес ей удар по рукам потерпевшего и несколько ударов по голове».

Кроме того, в Юрге Кемеровской области Тедеев около торгового центра ограбил мужчину. Он забрал у него телефон под угрозой насилия.

Суд приговорил Тедеева к 2 годам условно и штрафу в 20 тыс. рублей.