Платный новосибирский мост обойдется бюджету дополнительно в 7 млрд из-за подорожания материалов

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Правительство РФ дополнительно выделит 7 млрд рублей на строительство моста через Обь в Новосибирске. При этом проект считается частно-государственным, и проезд по объекту будет платным.

Правительство РФ выделит дополнительные деньги из федерального бюджета на строительство четвертого моста через Обь, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими замами.

«Проект находится в высокой стадии готовности, однако из-за роста цен на строительные материалы нуждается в дополнительной поддержке, — сказал Мишустин. — И она будет оказана. Направим на эти цели свыше 7 млрд рублей».

«Рассчитываем, что принятое решение позволит завершить работы без сбоев и в намеченные сроки. И появление нового моста, естественно, поможет разгрузить движение в городе, сделать его для людей более комфортным», — добавил премьер.



Но Мишустин не стал упоминать, что изначальные сроки строительства моста, как следует из отчета Контрольно-счетной палаты, уже могут быть сорваны. Кроме того, премьер не уточнил, что проезд по мосту будет платным.

В группе «ВИС», которая выступает концессионером моста, отметили, что речь идет «о значительном удорожании стоимости строительных материалов».

По данным на 2021 год, сметная стоимость моста оценивалась в 43,5 млрд рублей. Если прибавить к ней дополнительные 7 млрд, то общая сумма превысит 50,5 млрд.

При этом в арбитраже проходят суды по искам минтранса к ООО «Сибирская концессионная компания» (от имени «ВИС» выступает концессионером моста). Чиновники, в частности, заявили об опасности использования нынешних труб на объекте.