Платный новосибирский мост обойдется бюджету дополнительно в 7 млрд из-за подорожания материалов

© t.me/vis_group
Платный новосибирский мост обойдется бюджету дополнительно в 7 млрд из-за подорожания материалов
26 Дек 2022, 11:40

Правительство РФ дополнительно выделит 7 млрд рублей на строительство моста через Обь в Новосибирске. При этом проект считается частно-государственным, и проезд по объекту будет платным.

Правительство РФ выделит дополнительные деньги из федерального бюджета на строительство четвертого моста через Обь, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими замами.

«Проект находится в высокой стадии готовности, однако из-за роста цен на строительные материалы нуждается в дополнительной поддержке, — сказал Мишустин. — И она будет оказана. Направим на эти цели свыше 7 млрд рублей».

«Рассчитываем, что принятое решение позволит завершить работы без сбоев и в намеченные сроки. И появление нового моста, естественно, поможет разгрузить движение в городе, сделать его для людей более комфортным», — добавил премьер.

Но Мишустин не стал упоминать, что изначальные сроки строительства моста, как следует из отчета Контрольно-счетной палаты, уже могут быть сорваны. Кроме того, премьер не уточнил, что проезд по мосту будет платным.

В группе «ВИС», которая выступает концессионером моста, отметили, что речь идет «о значительном удорожании стоимости строительных материалов».

По данным на 2021 год, сметная стоимость моста оценивалась в 43,5 млрд рублей. Если прибавить к ней дополнительные 7 млрд, то общая сумма превысит 50,5 млрд.

При этом в арбитраже проходят суды по искам минтранса к ООО «Сибирская концессионная компания» (от имени «ВИС» выступает концессионером моста). Чиновники, в частности, заявили об опасности использования нынешних труб на объекте.

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской группе «ВИС» и ее дочерней компании «Национальные транспортные концессии». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.

Изначально планировалось, что объект должны были сдать к началу 2023 года, следует из отчета Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, но срок был сдвинут на 17 сентября 2023-го. Позже в группе «ВИС» утверждали, что по изначальному контракту был заложен срок — конец декабря 2023 года.

Тайга.инфо выяснила, что основатели корпорации связаны с топ-менеджерами Газпром-банка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Происходит уничтожение единого пространства «Красного факела»
Тимофей Кулябин
Сейчас силы разрушения переживают звездный час, новые свидетельства тому мы получаем каждый день. Долго ли этот звездный час продлится, никто не знает.
Последние материалы
26 Дек, 11:40
Платный новосибирский мост обойдется бюджету дополнительно в 7 млрд из-за подорожания материалов
26 Дек, 11:21
Потребовавшие сохранить трамвай жители Усть-Илимска заявили об угрозах
26 Дек, 10:20
Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»
26 Дек, 10:09
МВД, ФСИН и больницы сдавали людей в сгоревший кемеровский приют — адвокат его основателя
26 Дек, 09:34
Пожарного инспектора задержали по делу о гибели 22 человек в кемеровском приюте
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования