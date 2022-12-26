Платный новосибирский мост обойдется бюджету дополнительно в 7 млрд из-за подорожания материалов
Правительство РФ дополнительно выделит 7 млрд рублей на строительство моста через Обь в Новосибирске. При этом проект считается частно-государственным, и проезд по объекту будет платным.
Правительство РФ выделит дополнительные деньги из федерального бюджета на строительство четвертого моста через Обь, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими замами.
«Проект находится в высокой стадии готовности, однако из-за роста цен на строительные материалы нуждается в дополнительной поддержке, — сказал Мишустин. — И она будет оказана. Направим на эти цели свыше 7 млрд рублей».
«Рассчитываем, что принятое решение позволит завершить работы без сбоев и в намеченные сроки. И появление нового моста, естественно, поможет разгрузить движение в городе, сделать его для людей более комфортным», — добавил премьер.
Но Мишустин не стал упоминать, что изначальные сроки строительства моста, как следует из отчета Контрольно-счетной палаты, уже могут быть сорваны. Кроме того, премьер не уточнил, что проезд по мосту будет платным.
В группе «ВИС», которая выступает концессионером моста, отметили, что речь идет «о значительном удорожании стоимости строительных материалов».
По данным на 2021 год, сметная стоимость моста оценивалась в 43,5 млрд рублей. Если прибавить к ней дополнительные 7 млрд, то общая сумма превысит 50,5 млрд.
При этом в арбитраже проходят суды по искам минтранса к ООО «Сибирская концессионная компания» (от имени «ВИС» выступает концессионером моста). Чиновники, в частности, заявили об опасности использования нынешних труб на объекте.
Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской группе «ВИС» и ее дочерней компании «Национальные транспортные концессии». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.
Изначально планировалось, что объект должны были сдать к началу 2023 года, следует из отчета Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, но срок был сдвинут на 17 сентября 2023-го. Позже в группе «ВИС» утверждали, что по изначальному контракту был заложен срок — конец декабря 2023 года.
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