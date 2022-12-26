Очередное уголовное дело завели из-за хищений на красноярской Универсиаде

© news.sfu-kras.ru. Многофункциональный комплекс СФУ

Уголовное дело о хищениях на строительстве объектов зимней Универсиады возбуждено в Красноярске. Оно касается контракта, заключенного Сибирским федеральным университетом (СФУ) за 1,2 млрд рублей.

Дело о превышении полномочий при строительстве «Многофункционального комплекса» к Универсиаде-2019 возбуждено в Красноярске по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК. Об этом сообщили в сибирском управлении Генпрокуратуры 26 декабря.

«С 15 августа 2016 года по 15 января 2019 года в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады заключен государственный контракт на строительство объекта „Многофункциональный комплекс“ стоимостью 1,2 млрд рублей. Заказчиком работ выступало федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования „Сибирский федеральный университет“, — рассказали в ведомстве. -

После завершения строительства и введения объекта в эксплуатацию выявлены дефекты, связанные с нарушением целостности монолитного перекрытия, образованием трещин на перегородках объекта. Проведенное техническое обследование показало, что при строительстве подрядчиками использовались некачественные материалы, в том числе бетон и арматурные стержни, конструкции находятся в аварийном состоянии, эксплуатация здания недопустима».

В апреле 2021 года одно из новых зданий комплекса прекратили использовать.

Заказчик не осуществлял строительный контроль, считают в прокуратуре. Ущерб бюджету Сибирского федерального университета оценивается в 59 млн рублей.



О подозреваемых пока не сообщается.

Это не первое уголовное дело о хищения на Универсиаде. В 2021 году сообщалось, что один из подрядчиков мог уклоняться от налогов.

Фактические расходы на проведение Универсиады оказались на 53% выше первоначальной потребности. Расходы краевого бюджета увеличились почти в три раза, из-за чего вырос госдолг региона, заявляли в Счетной палате РФ.

Счетная палата также выявила нарушения при использовании бюджетных средств, направленных на создание объектов Универсиады. Часть из них содержат признаки ущерба «экономическим интересам государства» на 108,4 млн рублей. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру РФ, факт ущерба подтвердился, и, как отмечает агентство, уже проводятся следственные мероприятия.