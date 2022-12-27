Школьницу сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

© ГИБДД по Новосибирской области
Школьницу сбили на пешеходном переходе в Новосибирске
27 Дек 2022, 04:31

Ребенок пострадал в ДТП в Ленинском районе Новосибирска. По данным ГИБДД, 11-летняя девочка пересекала дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

ДТП с пострадавшей случилось в 09:55 на улице Котовского. 67-летний водитель на «Лада Гранта» напротив дома №32 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка 2011 года рождения, которая с травмами различной степени тяжести, доставлена в лечебное учреждение.


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