Независимый новосибирский политик Терещенко объединяется на приеме с эсерами
Новосибирские лидеры «Справедливой России» и независимый депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко открывают совместную приемную. При этом политик планирует сохранить статус независимого.
Совместная приемная депутата
«У муниципальных депутатов нет возможности открывать полноценные общественные приемные. Для решения такого вопроса необходимо консолидировать усилия. У партий такие возможности есть. Вы знаете, что в выборах я участвую всегда независимым кандидатом, для меня это важно. Но нужно находить возможность помочь людям», — пояснил Терещенко.
Депутат избран от округа №8 в горсовет Барабинска, но общественная приемная позволит «консолидировать усилия по решению городских и районных проблем», считает он: «Есть законодательные инициативы, которые муниципальный депутат не в силах предложить на рассмотрении в Госдуме или заксобрании. Теперь у наших жителей появилась такая возможность».
«Когда-то в совете депутатов Барабинска была целая фракция справедливоросов. В новом созыве представителей „СРПЗП“ нет. Но после того, как я пришел к руководству отделением партии в Новосибирской области, посчитал логичным возрождать традиции, так как местным жителям близки наши идеи и взгляды», — отметил во «ВКонтакте» депутат Госдумы Аксёненко.
Терещенко подчеркнул, что сохранит статус независимого политика.