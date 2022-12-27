Независимый новосибирский политик Терещенко объединяется на приеме с эсерами

© vk.com. Константин Терещенко и Александр Аксёненко (справа)
Независимый новосибирский политик Терещенко объединяется на приеме с эсерами
27 Дек 2022, 08:05

Новосибирские лидеры «Справедливой России» и независимый депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко открывают совместную приемную. При этом политик планирует сохранить статус независимого.

Совместная приемная депутата Госдумы РФ Александра Аксёненко, регионального парламентария Александра Теплякова (оба — «СРЗПЗ») и независимого мунциипального депутата Константина Терещенко открылась в Барабинске. Об этом Тайге.инфо сообщил сам Терещенко.

«У муниципальных депутатов нет возможности открывать полноценные общественные приемные. Для решения такого вопроса необходимо консолидировать усилия. У партий такие возможности есть. Вы знаете, что в выборах я участвую всегда независимым кандидатом, для меня это важно. Но нужно находить возможность помочь людям», — пояснил Терещенко.

Депутат избран от округа №8 в горсовет Барабинска, но общественная приемная позволит «консолидировать усилия по решению городских и районных проблем», считает он: «Есть законодательные инициативы, которые муниципальный депутат не в силах предложить на рассмотрении в Госдуме или заксобрании. Теперь у наших жителей появилась такая возможность».

«Когда-то в совете депутатов Барабинска была целая фракция справедливоросов. В новом созыве представителей „СРПЗП“ нет. Но после того, как я пришел к руководству отделением партии в Новосибирской области, посчитал логичным возрождать традиции, так как местным жителям близки наши идеи и взгляды», — отметил во «ВКонтакте» депутат Госдумы Аксёненко.

Терещенко подчеркнул, что сохранит статус независимого политика.


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