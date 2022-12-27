800 кв. метров битых унитазов и гипсокартона: берег Енисея решили укрепить мусором

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Жители Красноярского края обнаружили свалку из битых унитазов, кафеля, гипсокартона и арматуры на берегу Енисея. Таким образом якобы пытались укрепить берег перед благоустройством. В ситуации разбирается Росприроднадзор.

На свалку общественникам пожаловались жители посёлка Есаулово. «Они рассказали, что горы строительного мусора привезли для „укрепления берега Енисея“, чтобы в дальнейшем благоустроить территорию. На месте работала тяжелая техника, экскаваторы с корнем вырвали деревья, которые высаживал местный дедушка. В поселке много детей, которые любят гулять по берегу. Люди боятся за их безопасность», — сообщили Тайге.инфо в Народном фронте.



В ответ на требование активистов к администрации убрать отходы, берег с мусором разровняли тяжелой техникой и присыпали песком.

Ситуацией заинтересовался Росприроднадзор. «Сейчас на месте работают специалисты нашей Службы. Информация о загрязнении подтвердилась. Общая площадь участка составила около 820 кв. м», — сообщила 26 декабря глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Для определения объема отходов и класса их опасности планируется привлечь специалистов ЦЛАТИ. Также, по словам главы ведомства, будет установлен собственник земельного участка.

Специалисты намерены добиться вывоза отходов и привлечения нарушителя к ответственности.