Черный снег выпал в жилых районах под Иркутском
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Черный снег выпал под Иркутском. Роспотребнадзор не увидел в этом ничего плохого.
Черный снег покрыл рабочий поселок Маркова и другие поселения в Иркутском районе Приангарья. Фотографии опубликовали жители в соцсетях.
«По результатам исследований не зарегистрировано превышений предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и углероду (сажа). Концентрация вредных веществ в пределах нормы», — заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
На Ново-Иркутской ТЭЦ (входит в «Иркутскэнерго) «начата проверка корректности работы технологического оборудования», сообщили в компании сайту «Ирк.ру».
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