Черный снег выпал в жилых районах под Иркутском

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Черный снег выпал в жилых районах под Иркутском
27 Дек 2022, 09:15

Черный снег выпал под Иркутском. Роспотребнадзор не увидел в этом ничего плохого.

Черный снег покрыл рабочий поселок Маркова и другие поселения в Иркутском районе Приангарья. Фотографии опубликовали жители в соцсетях.

«По результатам исследований не зарегистрировано превышений предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и углероду (сажа). Концентрация вредных веществ в пределах нормы», — заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На Ново-Иркутской ТЭЦ (входит в «Иркутскэнерго) «начата проверка корректности работы технологического оборудования», сообщили в компании сайту «Ирк.ру».


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