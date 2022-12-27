Пятнадцатилетняя девушка пропала в Новосибирске

27 Дек 2022, 10:25

В Новосибирске пропала 15-летняя девушка. Волонтеры просят помощи.

«Пропала Андреева Александра Андреевна, 15 лет. Новосибирск, Заельцовский район. Местонахождение неизвестно с 9 декабря», — сообщил поисковый отряд «Поиск» во «ВКонтакте».

Рост Александры — 155 сантиметров, волосы черно-рыжие, глаза карие.

Всех, кто видел пропавшую, просят обратиться по номеру 8 800 550-71-72 или 112.


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