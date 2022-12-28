Экс-депутата от КПРФ назначили замглавы Советского района Новосибирска

© Кирилл Канин. Иван Конобеев

Бывший депутат горсовета Новосибирска Иван Конобеев назначен замглавы Советского района. Он будет курировать науку и жилищные вопросы.

Иван Конобеев назначен заместителем главы администрации Советского района Новосибирска Дмитрия Оленникова. Об этом сообщило местное издание «Родные берега».

Конобеев будет курировать отдел науки, отдел по жилищным вопросам и юридический отдел.

Иван Конобеев родился в 1980 году, окончил факультет гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета по специальности «филология». В 2006 году пришел в новосибирский обком КПРФ как журналист, редактор сайта партийной организации.



До избрания Анатолия Локтя мэром Новосибирска был его помощником на общественных началах. Несколько лет работал редактором областной газеты «За народную власть!». Доверенное лицо Геннадия Зюганова на выборах президента РФ 2012 года.



В 2014 году был избран секретарем Новосибирского областного комитета КПРФ по агитации и пропаганде, вошел в руководство партийным отделением. По итогам отчетно-выборной конференции реготделения партии в 2018 году Конобеев лишился поста секретаря обкома. Кандидат в члены ЦК КПРФ. В 2015 году был избран в горсовет, возглавлял муниципальное «Информационное агентство „Новосибирск“».

В 2020-м не смог переизбраться в совет депутатов. Был советником мэра.