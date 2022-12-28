Пенсионер зарезал мужчину на глазах его сына в Забайкалье
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Дело о жестоком убийстве жителя Забайкалья дошло до суда. На скамье подсудимых оказался пенсионер.
67-летний житель села Заречное Тунгиро-Олёкминского района Забайкалья распивал алкоголь вместе с 61-летним знакомым. Они поссорились и старший мужчина ударил собутыльника ножом, сообщили в СК РФ по региону.
«Преступление совершено обвиняемым в присутствии восьмилетнего сына потерпевшего, что послужило причиной квалификации действий злоумышленника как убийство, совершенное с особой жестокостью», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по пункту «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). Материалы передали в суд. Мужчине грозить вплоть до пожизненного.
Следователи «организовали оказание необходимой психологической» мальчику, добавили в ведомстве.
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