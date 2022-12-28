Омский капитан отделался штрафом за пытки солдата из-за незнания предназначения каски

28 Дек 2022, 09:08

В Омске вынесен приговор по делу о пытках военнослужащего. Его избил офицер.

Омский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело капитана ВС Р Ф Александра Козина. Его обвинили в превышении полномочий с применением пыток (ч. 4 ст. 286 УК), говорится в карточке дела.

«Недовольный тем, что военнослужащий не ответил на вопросы о назначении и характеристиках военной каски, Козин пять раз ударил его в область живота, после чего нанес один удар ладонью по лицу», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Козина к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.


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