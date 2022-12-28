Удорожание материалов и услуг привело к росту затрат на 5%-20% по ряду контрактов на дороги в Новосибирской области

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Удорожание материалов и услуг привело к росту затрат на 5%-20% по ряду контрактов на дороги в Новосибирской области
28 Дек 2022, 10:13

Госконтракты на строительство и ремонт дорог в Новосибирской области в 2022 году потребовали дополнительных затрат в сумме 126 млн рублей из-за роста цен на материалы и услуги. Всего от подрядчиков поступило более 20 просьб об увеличении финансирования.

«Удорожание прошло и по битуму, и по инертным материалам. И по логистике тоже произошло удорожание услуг полувагонов, доставки автовозки. В каждом конкретном случае подрядчиками отрабатывался пакет документов, предоставлялся заказчику. В ТУАД за этот год поступило 22 просьбы об удорожании. Заказчиком было рассмотрено, привлечена была наша вневедомственная экспертиза, были проверены документы и подписаны допсоглашения на сумму 126 млн рублей. Процентное соотношение по контрактам было везде разное — грубо говоря, от 5% до 20%», — рассказал журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

Всего за 2022 год, по данным чиновника, были приведены в нормативное состояние порядка 480 км дорог, на эти цели было израсходовано около 19 млрд рублей (в рамках нацпроекта 14,5 млрд рублей, из которых 8,4 млрд — средства федерального бюджета). Как отметил Костылевский, удорожание контрактов от общей суммы затрат составило примерно 0,7%.


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